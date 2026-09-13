تیم فوتبال استقلال در بازگشت به آسیا، به دنبال شکستن طلسم ناکامی برابر السد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ تیم فوتبال استقلال پس از غیبت در فصل گذشته رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، بار دیگر به معتبرترین تورنمنت باشگاهی قاره بازگشته و در نخستین گام باید برابر السد قطر قرار بگیرد؛ تیمی که خود یکی از باسابقه‌ترین باشگاه‌های فوتبال آسیا محسوب می‌شود.

آخرین حضور استقلال در این رقابت‌ها به فصل ۲۵-۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که آبی‌پوشان در ۱۰ مسابقه خود عملکرد چندان مطلوبی در گلزنی نداشتند و در ۶ دیدار موفق به باز کردن دروازه حریفان نشدند. این آمار یکی از نقاط ضعف استقلال در آخرین حضور آسیایی این تیم بود و حالا شاگردان سهراب بختیاری‌زاده امیدوارند در بازگشت دوباره به مسابقات، شرایط متفاوتی را رقم بزنند.

استقلال در نخستین مسابقه خود باید مقابل السد قرار بگیرد؛ تیمی که فصل گذشته تا مرحله یک‌چهارم نهایی پیش رفت و پس از عبور از الهلال عربستان، در این مرحله برابر ویسل کوبه ژاپن در ضربات پنالتی شکست خورد.

آبی‌پوشان البته مقابل السد نیز کارنامه آسانی ندارند. استقلال در پنج تقابل اخیر برابر این تیم موفق به کسب پیروزی نشده و حاصل این دیدار‌ها دو شکست و سه تساوی بوده است. السد همچنین در سال ۲۰۱۱ موفق شد عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد و همچنان یکی از تیم‌های مطرح فوتبال قاره به شمار می‌رود.

با این حال، استقلال در شرایطی راهی بصره شده که در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر ایران شکست نخورده و از نظر نتیجه‌گیری داخلی شرایط قابل قبولی داشته است. حالا باید دید این روند می‌تواند به رقابت‌های آسیایی نیز منتقل شود یا خیر.

دیدار استقلال و السد در ورزشگاه جذع النخله بصره، نخستین آزمون آسیایی آبی‌پوشان در فصل جدید خواهد بود؛ مسابقه‌ای که استقلال در آن علاوه بر تلاش برای کسب نتیجه، به دنبال پایان دادن به ناکامی‌های گذشته مقابل حریف قطری و شروعی متفاوت در لیگ نخبگان است.