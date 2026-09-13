سخنگوی کرملین، روز یکشنبه اعلام کرد رئیس‌جمهور چین و نخست‌وزیر هند «علاقه شدیدی» به حل و فصل جنگ اوکراین نشان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز یکشنبه گفت که شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند «علاقه شدیدی» به حل و فصل جنگ روسیه و اوکراین نشان دادند و «فعالانه حسن نیت خود را برای تسهیل جستجوی راه‌حل ارائه کردند.»

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از این ابتکار استقبال کرد و هنگامی که این سه نفر در نشست بریکس در هند دیدار کردند، توضیح مفصلی از وضعیت فعلی ارائه داد.

در همین حال، یوری اوشاکوف، دستیار پوتین در امور سیاست خارجی گفت که هنوز هیچ پیشنهاد صلح یکپارچه‌ای وجود ندارد، زیرا هر دو طرف در مذاکرات بالقوه همچنان اهداف خود را دارند و اذعان کرد که «کار‌های زیادی باقی مانده است» تا یک مصالحه پیدا شود. او افزود که پوتین تعیین خواهد کرد چه کسی رهبری هیئت روسیه را پس از اعلام مذاکرات سه‌جانبه با ایالات متحده بر عهده خواهد گرفت.

منبع: راشاتودی

برچسب ها: چین و روسیه ، نخست وزیر هند
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