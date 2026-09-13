باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال امید ایران در نخستین گام در بازی‌های آسیایی ناگویا، از ساعت ۸:۳۰ صبح چهارشنبه ۲۵ شهریور به وقت ایران، با امارات دیدار می‌کند.

بر همین اساس، حسین عبدی، سرمربی تیم ملی امید در اردوی این تیم در ناگویا اظهار کرد: دو روز است که در اردو هستیم و پرواز بسیار سختی را تجربه کردیم. دو روز نخست که در اوزاکا بودیم یک مقدار شرایط خواب مناسبی نداشتیم و امکانات ناگویا، از مکان‌های دیگر کمتر است اما از لحاظ شرایط اقتصادی برای ما مناسب بود. در کل ۱۴ بازیکن داشتیم و یک مصدوم اما امیدوارم با همین ظرفیت موفقیت‌های لازم را کسب کنیم.

شهرآبادی: گل‌های فردی بعد از موفقیت تیم ارزش دارد

پوریا شهرآبادی مهاجم تیم ملی امید ایران نیز در آستانه رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از شرایط تیم و آمادگی بازیکنان برای حضور در این مسابقات گفت و تأکید کرد که هدف ملی‌پوشان، کسب عنوان قهرمانی و رقم زدن افتخاری بزرگ برای فوتبال ایران است.



او درباره شرایط تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: سفر سخت و طولانی‌ای داشتیم تا به ژاپن برسیم. ابتدا به شهر دیگری رفتیم و دو روز در آنجا تمرین کردیم و دیشب به ناگویا رسیدیم. امروز نخستین تمرین در این شهر برگزار می‌شود و امیدوارم با وجود برخی مشکلات میزبانی مثل غذا، فضای کم استراحت در اتاق‌ها و برخی موارد پیش پا افتاده، با قدرت برای بازی با امارات آماده شویم.



ملی پوش ایران درباره شرایط اقامت تیم در ناگویا هم گفت: با توجه به تفاوت‌هایی که بین فرهنگ غذایی ما و ژاپن وجود دارد، بچه‌ها از نظر تغذیه کمی با مشکل مواجه شده‌اند. با این حال تلاش می‌کنیم غذاهایی را انتخاب کنیم که به غذاهای خودمان نزدیک‌تر باشد تا مشکلی برای بازیکنان ایجاد نشود.

خودت چه قدر برای این مسابقات آماده هستی و چند گل برای بازی‌های آسیایی کنار گذاشته‌ای؟ او در پاسخ به این سوال گفت: واقعاً آماده‌ام و امیدوارم با تلاش همه بچه‌ها و کادر فنی بتوانیم قهرمانی را برای ایران به دست بیاوریم و یک افتخار بزرگ برای کشورمان رقم بزنیم. برای من اصلاً مهم نیست که چند گل می‌زنم یا چه بازیکنی گل می‌زند؛ مهم این است که تیم قهرمان شود.

شهرآبادی درباره اینکه چقدر به موفقیت تیم امیداور است هم گفت: طبیعتاً مهاجم دوست دارد گل بزند و بعد از گل هم شادی مخصوص خودش را داشته باشد اما همان‌طور که گفتم، مهم‌ترین مساله همین است. امیدوارم در نهایت بتوانیم با همدلی و تلاش همه بازیکنان به یک هدف مهم فنی که بازی زیبا و سپس موفقیت است برسیم.



او درباره دیدار نخست تیم ملی مقابل امارات بیان کرد: بازی اول همیشه برای هر تیمی سخت است و شرایط خاص خودش را دارد. با توجه به تعداد نفراتی که در اختیار داریم، شرایط ما هم متفاوت است. اگر بتوانیم بازی اول را به خوبی پشت سر بگذاریم و نتیجه مورد نظرمان را کسب کنیم، می‌توانیم ادامه مسابقات را با شرایط بهتر و برنامه‌ریزی بیشتری دنبال کنیم. البته تعدادی از بازیکنان ما هنوز به تیم اضافه نشده‌اند و ان‌شاءالله بعد از بازی اول به جمع ما ملحق شوند تا با قدرت بیشتری مسابقات را ادامه دهیم. فقط می‌توانم از مردم عزیز ایران خواهش کنم در این مسابقات پشت تیم ملی امید باشند و ما را حمایت کنند. امیدوارم بتوانیم با دعای خیر و حمایت آنها نتیجه خوبی برای کشورمان رقم بزنیم.

مبین دهقان: باید همه مسابقات را مثل یک فینال ببینیم

مبین دهقان، دیگر بازیکن تیم ملی فوتبال امید ایران درباره شرایط این تیم پیش از آغاز رقابت‌ها اظهار کرد: همه بچه‌ها انگیزه بسیار زیادی دارند و منتظر هستند هرچه زودتر مسابقات آغاز شود تا بتوانیم این انگیزه و انرژی را در زمین مسابقه هم نشان دهیم. امیدوارم شروع خوبی داشته باشیم و بتوانیم در بازی نخست با قدرت به پیروزی برسیم و کارمان را با نتیجه‌ای مطلوب آغاز کنیم.

وی درباره شرایط محل برگزاری مسابقات نیز گفت: طبیعتاً شرایط اینجا با ایران متفاوت است. من در امارات حضور دارم و با توجه به اینکه ایران و امارات هر دو آب‌وهوای گرمی دارند، با این شرایط آشنا هستیم اما اینجا تقریباً همیشه هوا بارانی و شرجی است و باید خودمان را با این وضعیت تطبیق دهیم. این موضوع می‌تواند یکی از شرایط متفاوت مسابقات باشد و باید از نظر بدنی و ذهنی آمادگی لازم را داشته باشیم.

بازیکن تیم ملی امید ایران درباره نخستین حریف تیم نیز عنوان کرد: امارات تیم خوبی است و باید برای این تیم احترام قائل باشیم. آنها چند بازیکن بسیار خوب دارند و حتی تعدادی از بازیکنانشان سن پایین‌تری دارند و در رده جوانان بازی می‌کنند اما با این حال در تیم امید هم حضور دارند و کیفیت خودشان را نشان داده‌اند. بازیکنان خوبی در تیم‌های باشگاهی معتبر امارات، از جمله العین، دارند و همین مساله نشان می‌دهد که با حریف قابل احترامی روبرو هستیم.

دهقان ادامه داد: اینجا هیچ بازی آسانی وجود ندارد و ما باید همه مسابقات را مثل یک فینال ببینیم و با تمام توان وارد زمین شویم. همان‌طور که گفتم، انگیزه در بین بچه‌ها بسیار زیاد است. وقتی با هم صحبت می‌کنیم و به چهره یکدیگر نگاه می‌کنیم، کاملاً مشخص است که همه دوست دارند بازی اول هرچه زودتر آغاز شود تا این انرژی را در مسابقه نشان بدهیم. امیدوارم بتوانیم این انگیزه را با یک برد خوب شروع کنیم.

وی در پایان با اشاره به مردم ایران گفت: امیدوارم بتوانیم نتایج خیلی خوبی برای کشورمان کسب کنیم و دل مردم ایران را شاد کنیم. می‌دانیم که مردم منتظر موفقیت تیم هستند و امیدوارم با عملکرد خوب و نتایج مطلوب، پاسخ حمایت‌های آنها را بدهیم.

منبع: تیم ملی امید