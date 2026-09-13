برداشت بیش از ۲۴ هزار تن لوبیا از مزارع کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - فرشاد مختاریان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بن، با اشاره به ظرفیت‌های زراعی این شهرستان اظهار داشت: در سال زراعی جاری، بالغ بر ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بن به کشت ارقام مختلف لوبیا اختصاص یافته است. با توجه به میانگین عملکرد حدود ۳ تن در هر هکتار، پیش‌بینی می‌شود محصول باکیفیت و مطلوبی از مزارع این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

هاجر قراخانی کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، با تشریح وضعیت کشت این محصول در سطح استان گفت: در مجموع ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی آبی استان زیر کشت ارقام مختلف لوبیا شامل چیتی، قرمز، سفید و کپسولی قرار دارد و شهرستان خانمیرزا بیشترین سطح زیر کشت این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه میانگین عملکرد مزارع لوبیا در استان ۳ تن در هکتار برآورد می‌شود، افزود: پیش‌بینی می‌شود در مجموع بیش از ۲۴ هزار تن انواع لوبیا از مزارع استان برداشت و به بازارهای هدف عرضه شود.

قراخانی با اشاره به برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی در راستای ارتقای بهره‌وری و مدیریت منابع آب تصریح کرد: دستورالعمل‌ها و برنامه‌های بهبود بهره‌وری از جمله معرفی و ترویج ارقام زودرس و سازگار با منطقه ، مدیریت نوین آبیاری، کشت دو ردیف روی پشته و تغذیه متعادل کودی به کلیه شهرستان‌ها ابلاغ شده است. این اقدامات با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش مصرف آب و نهاده‌ها، ارتقای بهره‌وری آب، کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت بهبود درآمد بهره‌برداران اجرایی می‌شود.

وی در پایان به معرفی مهم‌ترین ارقام کشت‌شده پرداخت و مهم‌ترین ارقام لوبیا چیتی کشت‌شده در منطقه را ارقام کوشا، صالح و نگین در ارقام لوبیا قرمز به یاقوت و عراقی و در ارقام لوبیا سفید به شکوفا و درسا عنوان کرد.



