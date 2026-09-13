باشگاه خبرنگاران جوان - «بهنام بخشی»، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با اشاره به تداوم شش سال خشکسالی و آثار آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: یک بارندگی نمیتواند آثار شش سال خشکسالی را جبران کند و در شرایطی که منابع آبی تهران همچنان تحت تأثیر این دوره قرار دارند، تداوم اقدامات فنی و جهادی برای تأمین و توزیع آب، در کنار همراهی مشترکان در مدیریت مصرف، ضروری است.
وی با اشاره به متفاوت بودن وضعیت ذخایر سدهای تهران اظهار کرد: اگرچه وضعیت سد کرج (امیرکبیر) مناسبتر است، اما سدهای لار و ماملو شرایط مطلوبی ندارند و آثار خشکسالی تنها به کاهش ذخایر سدها محدود نشده و منابع آب زیرزمینی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بخشی با اشاره به پیشبینی بارندگیهای پیشرو گفت: بارندگیها همچنان در حد پیشبینی است و حتی در صورت تحقق آنها، نباید انتظار داشت یک بارندگی به سرعت سدهای تهران را پر کند؛ چرا که «با یک گل بهار نمیشود» و بهبود شرایط منابع آبی، به تداوم بارشها و گذشت زمان نیاز دارد.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی گفت: در برخی نقاط تهران عمق چاهها به حدود ۳۰۰ متر رسیده است؛ از این رو، مدیریت مصرف و حرکت به سمت مصرف منصفانه و هوشمندانه آب، همچنان یکی از ضرورتهای اصلی در شرایط فعلی است.
بخشی با اشاره به هدفگذاری مصرف سرانه ۱۳۰ لیتر آب به ازای هر نفر در شبانهروز اظهار کرد: هر اندازه بتوان با همراهی مردم و رسانهها، شهروندان را به سمت مدیریت مصرف و رعایت الگوی مصرف هدایت کرد، امکان بهبود شرایط منابع آب تهران نیز افزایش خواهد یافت.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ادامه، درباره وضعیت هدررفت آب در شبکه تهران گفت: در سالهای اخیر با برنامهریزیهای انجامشده و اجرای اقدامات فنی، هدررفت آب در شبکه به شکل محسوسی کنترل شده است.
بخشی با اشاره به گستردگی شبکه توزیع آب تهران گفت: این شبکه بیش از ۲۲ هزار کیلومتر وسعت دارد و هدررفت واقعی آب در آن به کمتر از ۱۰ درصد رسیده که این میزان به الگوی استاندارد نزدیک است.
وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی، مسئله اصلی در مدیریت آب، ناترازی میان منابع و مصارف است و مدیریت مصرف مشترکان باید در کنار اقدامات فنی انجامشده در شبکه دنبال شود.
بخشی درباره وضعیت هدررفت در بخشهای مختلف نیز گفت: در سالهای اخیر با اقداماتی در حوزه کشاورزی، از جمله افزایش راندمان کشت و تغییر الگوی کشت، اتفاقات مثبتی در حال رخ دادن است و بررسی این موضوع در حوزه منابع آب ایران دنبال میشود.
وی با تمرکز بر وضعیت مصرف مشترکان در استان تهران اظهار کرد: در کنار اقدامات انجامشده برای کنترل هدررفت شبکه، همچنان در برخی مناطق تهران مشترکان پرمصرف و بدمصرف وجود دارند.
بخشی تأکید کرد: اصلاح الگوی مصرف از سوی این مشترکان و استفاده از تجهیزات کاهنده میتواند میزان مصرف را به محدوده خوشمصرفی نزدیک کند؛ اقدامی که علاوه بر کمک به مدیریت منابع آب و رعایت حق سایر شهروندان، هزینههای خانوار را نیز کاهش میدهد.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اینکه ۴۸ درصد مشترکان در محدوده خوشمصرفی قرار دارند، گفت: رعایت الگوی مصرف از سوی سایر مشترکان نیز ضرورت دارد و نمیتوان صرفاً با پرداخت هزینه آب، مصرف بیرویه را توجیه کرد.
منبع: آبفای تهران