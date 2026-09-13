شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آبگرفتگی در برخی از معابر شهرستان ساری استان مازندران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در واپسین روز‌های فصل تابستان، بارش باران در برخی از نقاط کشورآغاز شد و موجب آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد شهروندان و خودرو‌ها شد. در روز‌های اخیر بارش باران شهرستان ساری استان مازندران را فرا گرفت و موجب آبگرفتگی معابر شد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام. سالهاست در خیابان سلمان فارسی ساری درست جنب شهرداری ناحیه ۱ ساری در کوچه نصوحی مشکل آبگرفتگی داریم. تا اینکه در بارندگی روز سه شنبه ۱۷ شهریور بعد از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بارندگی کوچه تا نزدیک ۱ متر زیر آب سرازیر می‌شود و پارکینگ ساختمان ما تا سقف زیر آب قرار می‌گیرد و ۹ ماشین کاملا زیر آب شناور شدند. به تاسیسات ساختمان نادیا و بقیه ساختمان‌ها خسارت وارد شده. پمپ‌های آب سوخته و به آسانسور‌ها خسارت وارد شده. خودرو‌ها قابل روشن شدن نیستن و خسارت زیادی ببار اومده. لطفا پیگیری بفرمایید.

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