باشگاه خبر نگاران جوان- محسن شادی در نشست خبری که پیش از آغاز رقابت ورزشکاران اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد، اظهار کرد: یکشنبه هفته آینده مسابقات روئینگ آغاز می‌شود و تلاش‌های بسیاری برای تیم اعزامی صورت گرفته است و ان‌شاءالله با مدال‌های کسب شده بتوانیم دل مردم ایران را شاد کنیم.

وی ادامه داد: اردوی ما در سد کرخه بود و پس از آن جنگ شروع اما اردو تعطیل شد و تا ۲۶ فروردین ماه به دلیل شرایط جنگی نتوانستیم اردویی داشته باشیم. پس از آتش بس تا ۱۸ شهریور ماه اردوی خود را آغاز و تیم خوبی به بازی‌های آسیایی اعزام شده است و از ۸ ماده در ۶ ماده پیش‌بینی کسب مدال داریم.

رییس فدراسیون روئینگ با بیان اینکه پیش بینی کرده بودیم که اردوهایی در چین و روسیه داشته باشیم، عنوان کرد: با تجربه قبلی مربوط به کمبودهای مربوط صلاح دیدیم اردوها در داخل کشور برگزار شود. چند روز زودتر تیم را به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام کردیم و قرار شد قایق‌هایی که اجاره کرده‌ایم زودتر به دست ورزشکاران برسد که این اتفاق افتاد و قایق‌ها تنظیم شد. این چند روز ورزشکاران به دلیل شرایط جوی پیش آمده در ناگویا با مشکلاتی مواجه شده‌اند و ان‌شاءالله با آمادگی کامل در مسابقات شرکت خواهیم کرد.

وی در مورد پیش بینی کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: در ۸ ماده شرکت کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم بتوانیم ۶ مدال کسب کنیم. رنگ مدال‌ها در حین مسابقات مشخص خواهد شد و در عین حال باید شرایط مسابقات را نیز در نظر بگیریم. امیدوار هستیم بتوانیم مدال طلا نیز کسب کنیم و شانس کسب مدال طلا داریم.

وی در مورد فعالیت مربیان خارجی و پایان فعالیت مربیان روسی با تیم ملی روئینگ گفت: سال ۱۴۰۴ مربیان را آوردیم و قرارداد داشتیم و به دنبال آن بودیم در بازی‌های آسیایی نیز از این مربیان استفاده کنیم اما پس از مسابقات قهرمانی آسیا که در ویتنام برگزار شد و به نتایج خوبی رسیدیم اعلام کردند که شرایط خوبی نداریم و پس از جنگ و شرایط پیش آمده برای کشور نتوانستیم آنها را راضی کنیم به ایران بیایند. آنها اعلام کردند که در اردوهای برون مرزی می‌توانند تیم را همراهی کنند و ما نیز این موضوع را نپذیرفتیم. با بسیاری از مربیان تاپ دنیا صحبت کردیم اما با توجه به شرایط و تحریم‌ها حاضر نشدند به ایران بیایند و شرایط خاصی دارند که آن را نپذیرفتیم.

رییس فدراسیون روئینگ افزود: با مجوز وزیر قرار بر این شد که آقای فرزام به عنوان مربی آقایان و بانوان فعالیت کنند و تایم‌ها خدا را شکر خوب بوده و با توجه به ثبت تایم‌ها، این مدال‌ها را پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی درباره برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به منظور جلوگیری حواشی مشابه ایجاد شده در المپیک پاریس به دلیل فعالیت ورزشکاران در فضای مجازی، تصریح کرد: پس از اتفاقی که در پاریس خواسته یا ناخواسته رخ داد و کلیپی در فضای مجازی منتشر شد و از ورزشکاران درخواست کرده‌ایم شرایط را در نظر بگیرند. محدودیت‌هایی از سوی مسئولان برگزاری مسابقات ایجاد شده و در عین حال از ورزشکاران خواستیم از فضای مجازی دور باشند. برخی ورزشکاران ما از فضای مجازی درآمد دارند و به جز برخی رشته‌ها مانند فوتبال و کشتی که درآمد مناسبی دارند فضای مجازی برای ورزشکاران ما منبع درآمد تلقی می‌شود تا هزینه های روزمره خود را داشته باشند و ما نیز مبلغ ناچیزی به عنوان حقوق پرداخت می‌کنیم.

شادی در خصوص امکان استفاده از دریاچه ورزشگاه آزادی با توجه به حضور فدراسیون قایقرانی، بیان کرد: تعامل خوبی با فدراسیون قایقرانی داریم اما در این دریاچه تمرینات تیم ملی نداریم. ۶ ماه ابتدایی تشکیل فدراسیون روئینگ در فدراسیون قایقرانی اسکان داشتیم و پس از آن ساختمان فدراسیون بازسازی شد و مشکل خاصی برای فعالیت روئینگ در دریاچه آزادی نداریم. قرارداد دریاچه آزادی مابین فدراسیون قایقرانی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است و هزینه دریاچه را فدراسیون قایقرانی پرداخت می‌کند و با تعامل این فدراسیون در مورد دریاچه آزادی فعالیت‌ها را پیش می‌بریم و مشکلی در این زمینه نداریم.

رئیس فدراسیون روئینگ در مورد برگزاری لیگ برتر این رشته ورزشی و حضور باشگاه‌های مختلف اظهار کرد: امیدواریم که شاهد حضور پر تعداد تیم‌ها در لیگ برتر روئینگ باشیم و استقلال، دانشگاه آزاد و ملوان از جمله تیم‌های حاضر هستند.

شادی در خصوص اجاره قایق‌ها به منظور حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: این قایق‌ها را از چین اجاره‌ کرده‌ایم و در داخل کشور فعلا از قایق‌های موجود استفاده می‌کنیم و طی مدت فعالیت فدراسیون ۱۱ ارگومتر و ۱۲ جفت پارو خریداری و هزینه زیادی به دلیل تحریم‌ها پرداخت کرده‌ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اساسا مردم شناخت کافی از قایقرانی و روئینگ ندارند. ما با محدودیت ورزشکار روبرو هستیم و خانواده‌ها خیلی راغب به حضور فرزندادن خود در این رشته‌ها نیستند و شناخت لازم و کافی از قایقرانی یا روئینگ ندارند. هر تیمی به مسابقات اعزام شده با دست پر به کشور بازگشته‌اند و امیدواریم این رشته‌ها در کشور بیشتر شناخته شوند و شاهد اقبال عمومی باشیم.