باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اگر باتری لپ‌تاپ ویندوز ۱۱ شما هنگام جدا بودن از برق به‌سرعت خالی می‌شود، تغییر برخی تنظیمات و متوقف کردن پردازش‌های غیرضروری می‌تواند زمان استفاده از دستگاه را افزایش دهد؛ به‌ویژه زمانی که در سفر هستید یا خارج از خانه کار می‌کنید.

فعال‌سازی حالت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف برق صفحه‌نمایش

ابتدا روشنایی صفحه را کاهش دهید، زیرا نمایشگر یکی از قطعات لپ‌تاپ با بیشترین میزان مصرف انرژی است؛ برای دسترسی سریع به تنظیمات روشنایی می‌توانید کلید‌های **Win + A** را فشار دهید.

در مسیر **Settings > System > Power & battery**، می‌توانید حالت مصرف انرژی بهینه‌تری را انتخاب کرده و مدت‌زمان روشن ماندن صفحه و دستگاه در زمان عدم استفاده را کاهش دهید. همچنین می‌توانید گزینه «Battery saver» (صرفه‌جویی در باتری) را فعال کنید تا فعالیت برنامه‌های پس‌زمینه محدود و برخی جلوه‌های بصری کاهش یابند.

برای صرفه‌جویی بیشتر، می‌توانید جلوه‌های شفافیت (transparency) و انیمیشن را در مسیر **Settings > Accessibility > Visual effects** غیرفعال کنید؛ اقدامی که به‌ویژه برای لپ‌تاپ‌های رده‌پایین مفید است.

بستن برنامه‌ها و زبانه‌های غیرضروری

حتی اگر برنامه‌ها روی صفحه نمایش داده نشوند، ممکن است برخی از آنها در پس‌زمینه به فعالیت خود ادامه دهند و منابع سیستم و شارژ باتری را مصرف کنند. بنابراین، توصیه می‌شود برنامه‌های بلااستفاده را از نوار وظیفه (Taskbar) ببندید و بررسی کنید که چه برنامه‌هایی در پس‌زمینه در حال اجرا هستند. از آنجا که باز بودن تعداد زیادی زبانه (تب) در مرورگر می‌تواند مصرف انرژی را افزایش دهد، بهتر است صفحاتی را که دیگر به آنها نیاز ندارید ببندید و از قابلیت‌هایی مانند «Memory Saver» در کروم یا «sleeping tabs» در اج (Edge) استفاده کنید.

همچنین می‌توانید با فشردن کلید‌های **Ctrl + Shift + Esc**، «Task Manager» (مدیریت وظایف) را باز کنید تا ببینید کدام برنامه‌ها و پردازش‌ها بیشترین منابع پردازنده (CPU) را مصرف می‌کنند؛ البته باید مراقب باشید که پردازش‌های ناآشنا را متوقف نکنید.

با انجام این تنظیمات ساده، کاربران ویندوز ۱۱ می‌توانند بهره‌وری بیشتری از شارژ باتری خود داشته باشند و بر اساس نیاز‌های خاص خود، تعادلی میان عملکرد و عمر باتری برقرار کنند.

منبع: الیوم السابع