باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: پارسال استان در ارزیابی‌های به عمل آمده، جزو استان‌های برتر در سطح کشور در شاخص‌های مختلف شد و رتبه برتر کشور در پروژه مهر از آن استان ما شد.

او افزود: هر ساله برنامه محوری با حضور مسئولین، پیشکسوتان، خانواده‌ها و... برای بازگشایی مدارس داریم که امسال این برنامه در بیرجند، در روستای شمس‌آباد با افتتاح مدرسه ۶ کلاسه برگزار می‌شود.

مرتضوی بیان کرد: در ثبت‌نام میان‌پایه‌ها مشکلی نداریم؛ در ثبت‌نام پایه‌های اصلی (اول، هفتم و دهم) تا این لحظه ۱۶ هزار و ۳۶ ثبت‌نامی کلاس اولی، ۱۶ هزار و ۷۳۷ نفر ثبت‌نام کلاس هفتم و ۸۶ درصد از جامعه هدفِ پایه دهم نیز ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: رویکرد ما این است که شاخه فنی‌وحرفه‌ای تقویت شود.

او عنوان کرد: رویکرد ما افزایش ثبت‌نام‌ها در رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای است؛ اگرچه با کمبود فضای آموزشی مواجهیم، اما سیاست ما توازن بین شاخه‌ای و بین‌رشته‌ای است. در شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، حدود ۴۸ و نیم درصد سهم استان است که جزو استان‌های پیشرو‌ایم و در شاخه نظری نیز حدود ۵۱ و نیم درصد هستیم که تلاش داریم دانش‌آموزان ما به سمت رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش بروند.

مرتضوی تصریح کرد: بحث معدل و تراز را در انتخاب رشته داریم؛ تراز از معدل مهم‌تر است و تا اولویت الفِ یک رشته تکمیل نشود، سراغ اولویت ب نمی‌روند؛ بنابراین از والدین می‌خواهیم در صورت توضیحی از سمت مدیران، با آرامش بیشتری به موارد توجه کرده و توصیه را جدی بگیرند.

بیشتر بخوانید

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: مدارس دولتی شهریه ندارند و مدارس نباید مبلغی غیر از بیمه و هزینه کتاب دریافت کنند؛ مدارس هیأت امنایی نیز امسال دستوری از سمت وزیر آمده است که همه همسو شوند.

او گفت: پارسال دانش‌آموزی از استان، طلای جهانی علوم نانو را نصیب خود کرد؛ برای دومین سال متوالی نیز امسال یکی از دانش‌آموزان ما دو مدال برنز در رشته المپیاد علوم زمین را از آن خود کرد؛ پوشش تحصیلی در استان بسیار مهم است و به ۹۹/۲۳ درصد رسیده است و تمام تلاش برای باز نماندن کودکان از تحصیل صورت گرفته است.

مرتضوی افزود: امسال افتتاح مدرسه شش کلاسه علوی امام سجاد (ع)، برگزاری رایگان اردو برای ۸۴۰ دانش‌آموز کم‌برخوردار، نشست‌های تخصصی در زیست‌بوم، یوم جدید برنامه درسی در پایه ابتدایی، آیین اختتامیه مجلس دانش‌آموزی، شرکت در برنامه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی، کسب ۹ رتبه کشوری از جشنواره‌های حوزه ابتدایی، اجرای مرحله کشوری مسابقات قرآن، کسب مقام قهرمانی تنیس روی میز دانش‌آموزان پسر متوسطه اول، کسب رتبه برتر کانون بعثت شهرستان نهبندان در ششمین جشنواره کارینو، کسب رتبه نخست کشوری در طراحی بازی‌های تربیتی توسط آموزش و پرورش استان و کسب عنوان نایب‌قهرمان هندبال در منطقه سه کشور در بخش دختران و افتخارات زیاد دیگری را داشتیم که هرکدام نشان‌دهنده توانایی بالای دانش‌آموزان استان است.

برگزاری اجلاسیه شهدای سرباز در بیرجند؛ دعوت از مردم برای حضور در این محفل

سرهنگ انصاری سخنگوی سپاه انصارالرضا بیرجند، در گفتگوی تلفنی با برنامه گفت: در جهت برگزاری اجلاسیه ملی ۲۴۰۰ شهید استان، امشب اجلاسیه شهدای سرباز را رأس ساعت ۲۰ در میدان تجمعات شهید آیت‌الله رئیسی خواهیم داشت.

او افزود: از مردم جهت حضور در این اجلاسیه دعوت می‌کنیم تا این محفل با حضور مردم نورانی‌تر شود.