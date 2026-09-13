باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - ریحان امیدیراد اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشهها و مدلهای پیشبینی هواشناسی، وضعیت جوی استان طی امروز و روزهای آینده تحت تأثیر فعالیت سامانه وزش باد قرار خواهد داشت.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۲ از سوی اداره کل هواشناسی استان افزود: طی امروز، رشد ابر پدیده غالب جوی در استان خواهد بود و در مناطق شمالی نیز احتمال وقوع رگبار پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی کردستان ادامه داد: وزش باد طی امروز و فردا، بهویژه در ساعات بعدازظهر، گاهی شدید خواهد بود که میتواند موجب خیزش گردوخاک محلی و کاهش نسبی کیفیت هوا در برخی نقاط استان شود.
امیدیراد درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: بررسی خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد طی سه روز آینده نوسانات دمایی محسوسی در استان نخواهیم داشت و روند دما نسبتاً پایدار پیشبینی میشود.