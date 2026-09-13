فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری اعضای باند ۳ نفره زورگیران به عنف در این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و قدرت نمایی با سلاح سرد به قصد سرقت به عنف از یک مغازه در شهر شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، ۳ نفر با مراجعه به یک مغازه به قصد سرقت با فروشندگان درگیر شده‌اند که باعث مصدومیت ۲ نفر از فروشندگان شده که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی هر ۳ نفر دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شیراز با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و قدرت با مخلان نظم و امنیت برخورد می‌کند، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: پلیس فارس ، زورگیران ، عنف ، شیراز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
شما که میگین پلیس از شهروندان درخواست کرد موارد مشکوک. مردم بدبخت یغه یکو بگیرن وقتی شما رو صورتشو میپوشونید
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
اینارو روشون نپوشونید که مردم بدبخت بشناسنشون بدون که چ. اشخاصی هستند
۰
۰
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