باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی، فرمانده انتظامی لنگرود با اشاره به دستگیری اراذل و اوباش سابقه‌دار و متواری ۳۵ ساله در شهر چمخاله گفت: در پی وقوع چند فقره نزاع، درگیری و تهدید شهروندان در این شهر، مأموران پلیس امنیت عمومی رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی، متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه و با همکاری مأموران کلانتری ۱۳ چاف و چمخاله دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

پایان درگیری ۶ نفره با دستبند پلیس در فومن

سرهنگ حسین عاشوری، فرمانده انتظامی فومن نیز از دستگیری ۶ نفر در جریان یک نزاع طایفه‌ای و برهم زدن نظم عمومی در بیمارستان خبر داد.

به گفته او، در پی دریافت گزارش یک فقره درگیری طایفه‌ای در داخل شهر فومن، مأموران انتظامی به محل اعزام و ضمن خاتمه دادن به درگیری، مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

فرمانده انتظامی فومن افزود: افراد درگیر حدود یک ساعت بعد در بخش اورژانس بیمارستان بار دیگر با یکدیگر و عوامل انتظامات درگیر شده و موجب ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم عمومی شدند که مأموران انتظامی با همکاری یگان امداد وارد عمل شده و ۶ نفر از عوامل این نزاع را دستگیر کردند.

سرهنگ عاشوری تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با دستور قضایی روانه زندان شدند.

دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی در ماسال

سرهنگ مرتضی ترازی، فرمانده انتظامی ماسال هم از شناسایی و دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خبر داد و گفت: برابر قانون، انتشار مطالب کذب و توهین و اهانت در فضای مجازی جرم محسوب شده و پلیس با مجرمان سایبری برخورد قانونی می‌کند.

او افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهمه ۲۶ ساله را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، این فرد را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ماسال تصریح کرد: متهمه پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری ۷ نفر با کشف سرقت، کلاهبرداری و جعل در رشت

سرهنگ علیرضا حدادی، رئیس پلیس آگاهی گیلان نیز اعلام کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی مرکز استان با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری پرونده‌های مختلف، موفق به دستگیری ۷ نفر از متهمان شدند.

او افزود: در جریان این اقدامات ۵ فقره سرقت، ۴ فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل کشف و ۲ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با تأکید بر رعایت نکات حفاظتی از سوی شهروندان، تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان از اولویت‌های جدی پلیس است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان