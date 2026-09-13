با اعلام رسمی زمان‌بندی مسابقات، نمایندگان سابر ایران از اول مهرماه برای کسب سکو‌های قهرمانی در ناگویا روی پیست می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر این اساس، رقابت‌های سابر انفرادی مردان روز چهارشنبه اول مهرماه برگزار می‌شود و علی پاکدامن و محمد فتوحی به‌عنوان نمایندگان ایران در این بخش به رقابت خواهند پرداخت. در بخش سابر انفرادی بانوان نیز نجمه سازنجیان روز پنجشنبه دوم مهرماه روی پیست خواهد رفت و به مصاف رقبای خود می‌رود.

همچنین مسابقات سابر تیمی مردان روز شنبه چهارم مهرماه برگزار خواهد شد. تیم ملی سابر ایران در این بخش با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طا‌ها کارگرپور در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور خواهد داشت.

محمد رهبری به‌عنوان سرمربی و محسن وحدانی به‌عنوان سرپرست، تیم ملی شمشیربازی ایران را در این رقابت‌ها همراهی خواهند کرد.

برچسب ها: شمشیر بازی ، وزارت ورزش
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