فرماندار قشم از حضور مسئولان بر بالین مصدومان کشتی و مساعد بودن وضعیت عمومی 4 مصدوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین امیرتیموری اظهار داشت: در پی اصابت پرتابه به یک فروند کشتی تجاری در محدوده جزیره هنگام و ساحل شیب‌دراز، تعدادی از خدمه این شناور مصدوم شدند که در اسرع وقت برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه افزود: از میان چهار مصدوم، دو نفر ایرانی و دو نفر پاکستانی هستند و خوشبختانه وضعیت عمومی هر چهار نفر مساعد است.

فرماندار قشم ادامه داد: مسئولان شهرستان از نخستین ساعات پس از وقوع حادثه پیگیر وضعیت مصدومان بوده و با حضور در محل درمان، ضمن اطلاع از روند رسیدگی پزشکی، از آنان دلجویی کردند.

امیرتیموری تأکید کرد: روند درمان و وضعیت جسمانی مصدومان به صورت مستمر از سوی مسئولان شهرستان پیگیری می‌شود و اقدامات لازم برای رسیدگی به آنها در حال انجام است.