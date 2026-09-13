رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل افزایش بودجه وام ازدواج و فرزندآوری، تمام کسانی که سال گذشته در نوبت دریافت وام بودند، اکنون باید وام خود را دریافت کرده باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امیرحسین بانکی‌پور، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس گفت: سال گذشته نوبت دریافت وام‌های ازدواج طولانی شد. بعضاً زوجین تا یکسال در نوبت بودند. اما امسال توانستیم برای سال ۱۴۰۵، ۷۳ درصد منابع بانکی که به وام ازدواج و فرزندآوری تخصیص می‌یابد، افزایش دهیم. یعنی تمام کسانی که سال گذشته در نوبت بودند، اکنون باید وام خود را دریافت کرده باشند.

بانکی‌پور ادامه داد: اگر وام خود را دریافت نکردند، قصور از شعبه است. کسانی که امسال ازدواج کرده‌اند، با فاصله اندک سه تا چهار ماهه وام ازدواج خود را دریافت می‌کنند. در رابطه با اعطای زمین نیز در تهران پیگیری‌هایی انجام شده، تا یکی دو ماه آینده افرادی که فرزند سوم داشته‌اند و در نوبت دریافت زمین بوده‌اند، در مناطق مختلف اطراف تهران از زمین‌های اختصاص یافته شده بهره‌مند شوند.