مدیرعامل شرکت گاز مازندران از لزوم صرفه جویی ۲۵ درصدی مردم استان در مصرف گاز برای عبور از زمستان امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران درباره آخرین اقدامات و تمهیدات انجام‌شده برای حفظ پایداری گازرسانی در فصل سرد سال، گفت: از قبل ناترازی‌هایی در استان وجود داشت و به دلیل اینکه در انتهای خط هستیم افت فشار‌هایی هم داشتیم و با اتفاق‌هایی که در جنگ رخ داد این ناترازی مضاعف شد.

او با بیان اینکه تمام تلاش شرکت گاز این است که گاز را در استان پایدار نگه دارد، افزود:از مردم درخواست داریم که برای عبور از زمستان امسال نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد صرفه جویی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران بر ضرورت آمادگی مشترکان عمده برای استفاده از سوخت دوم و بر استفاده از تجهیزات گرمایشی پربازده و کاهش هدررفت انرژی تاکید کرد.