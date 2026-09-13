باشگاه خبرنگاران جوان - پس از شکل گیری ظرفیت عظیم پویش جان‌فدا که تحسین دوست و تحیر دشمن را رقم زد و با توجه به استقبال بی نظیر و پیگیری مدام مردم برای قرار گرفتن در کنار نیرو‌های مسلح برای دفاع از دین و میهن هماهنگی‌های لازم با نیرو‌های مسلح کشور انجام شد و مقدمات مورد نیاز برای آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌فدا فراهم گردید.

در همین راستا از همه علاقه‌مندان دعوت می‌گردد در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۴ از ساعت ۱۷ با مراجعه به سامانه janfadaa.ir و یا ارسال عدد ۱ به سر شماره ۳۰۰۰۱۱۵۵ در دوره‌های آموزش نظامی و امدادی جان‌فدا ثبت نام کرده و در قالب گردان‌های مردمی جان‌فدا سازماندهی شوند.

فعالیت‌ها و اقدامات جانفدایان برای ایران آینده به زودی در سایر حوزه‌های مورد نیاز دفاع از کشور اعلام می‌گردد.