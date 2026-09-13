مقدمات مورد نیاز برای آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌فدا با هماهنگی نیروهای مسلح فراهم گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از شکل گیری ظرفیت عظیم پویش جان‌فدا که تحسین دوست و تحیر دشمن را رقم زد و با توجه به استقبال بی نظیر و پیگیری مدام مردم برای قرار گرفتن در کنار نیرو‌های مسلح برای دفاع از دین و میهن هماهنگی‌های لازم با نیرو‌های مسلح کشور انجام شد و مقدمات مورد نیاز برای آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌فدا فراهم گردید.

در همین راستا از همه علاقه‌مندان دعوت می‌گردد در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۴ از ساعت ۱۷ با مراجعه به سامانه janfadaa.ir و یا ارسال عدد ۱ به سر شماره ۳۰۰۰۱۱۵۵ در دوره‌های آموزش نظامی و امدادی جان‌فدا ثبت نام کرده و در قالب گردان‌های مردمی جان‌فدا سازماندهی شوند.

فعالیت‌ها و اقدامات جانفدایان برای ایران آینده به زودی در سایر حوزه‌های مورد نیاز دفاع از کشور اعلام می‌گردد.

برچسب ها: آموزش ، جان فدا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
رقیه
۲۲:۰۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
چرا کد امنیتی نمیاد بابا برای جان فدا
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
الان چندین ماهه بیکار بودن و تو ثبت نام جانفدا اطلاعات دقیق رو نوشته بودم حاضر بودم برم تو محل کار سابق قراردادی ام از تخصص خود استفاده و به مونتاژکاری سلاح های سبک و یا آموزش آن در مرکز شهیدکریمی سپاه تبریز بپردازم اما هیچ خبری نشد دههابار اطلاعاتم را ثبت کردم اما هیچ خبری نشد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
خوب است اما کمی دیر
اما برای جبران دیر نیست.
فرصت‌ها طلایی ست از این فرصت‌های طلایی استفاده کنید.
فرصت‌های بالاتر از طلایی و استفاده بهینه ...
۲
۸
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