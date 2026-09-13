باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهان انتظامی شهرستان‌های مختلف استان فارس از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های مقابله با جرایم اقتصادی، قاچاق کالا، سرقت و ایجاد مزاحمت برای شهروندان خبر دادند.

در مهم‌ترین این اقدامات، ۲۲۰ دستگاه استخراج رمزارز فاقد مجوز به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در شیراز و ۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در داراب کشف شد.

همچنین یک موتورسیکلت قاچاق ۱۵ میلیارد ریالی در لارستان توقیف، یک سارق حرفه‌ای در سروستان دستگیر و چندین خودروی سرقتی و محموله کالای فاقد مجوز نیز در شهرستان‌های مختلف استان شناسایی و توقیف شد.

کشف ماینر‌های ۴۰۰ میلیاردی فاقد مجوز در شیراز

فرمانده انتظامی استان از کشف ۲۲۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال فاقد مجوز به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در شهرستان شیراز خبر داد.

سردار عزیزاله ملکی، اظهار داشت: در راستای طرح برخورد با مخلان اقتصادی، روز گذشته مامورین پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با معضل شوم قاچاق، با اقدامات فنی از نگهداری تعداد قابل توجهی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در شرکتی واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: مأمورین پس از انجام تحقیقات میدانی نامحسوس و شناسایی دقیق مکان با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق به کشف ۲۲۰ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال فاقد مجوز شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام مکشوفه را ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: در این راستا پرونده تشکیل و مالک برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار ملکی ضمن هشدار جدی به قانون شکنان، بیان کرد: هرگونه فعالیت در حوزه استخراج غیرمجاز رمز ارز جرم تلقی می‌شود و با توجه به آسیب‌های جدی این اقدامات به شبکه توزیع برق و سرمایه‌های ملی، پلیس با رصد دقیق و هوشمندانه تحرکات در این حوزه، با مخلان امنیت اقتصادی بدون هیچ گونه اغماضی برخورد قاطع خواهد کرد.

ماموریت موفق پلیس داراب در کشف ۳۸ دستگاه ماینرفاقد مجوز

فرمانده انتظامی داراب از کشف ۳۸ دستگاه ماینر فاقد مجوز و دستگیری یک نفر در این خصوص توسط ماموران این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی داراب در پی دریافت خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از جریان برق با بهره برداری از دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یکی از نقاط بخش جنت، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او ادامه داد: ماموران انتظامی بخش جنت با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان ۳۸ دستگاه استخراج رمز ارز غیرقانونی را کشف کردند و یک نفر را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی داراب با اشاره به اینکه ارزش ماینر‌های مکشوفه برابر نظر کاشناسان ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است، ضمن اشاره به وضعیت نامناسب برق در کشور و سوء استفاده برخی از افراد جهت کسب درآمد نامشروع با سرقت از برق شهری، گفت: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کشف موتورسیکلت ۱۵ میلیاردی فاقد مجوز در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک مشکوک و با شگرد‌های پلیسی آن را متوقف کردند.

او بیان داشت: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد موتورسیکلت فاقد مجوز و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

فرمانده انتظامی لارستان با اشاره به معرفی مالک موتورسیکلت به مرجع قضایی، اظهار داشت: ارزش موتورسیکلت توقیفی برابر نظر کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری سارق حرفه‌ای در سروستان

فرمانده انتظامی سروستان از دستگیری سارق حرفه‌ای سابقه‌دار در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد بیان کرد: در پی وقوه چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند متهم را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ جاویدی آزاد با اشاره به اینکه متهم در بازجویی صورت گرفته به ۱۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی اقرار کرد، تاکید کرد: پلیس و دستگاه قضا ضمن برخورد سخت و قاطع با هنجارشکنان، اجازه عرض اندام به آنان را نخواهند داد.

توقیف وسایط نقلیه متخلف در فسا

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از توقیف ۲۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت خبر داد که در تفرجگاه‌ها برای شهروندان مزاحمت ایجاد می‌کردند.

سرهنگ لطف الله محمدی اظهار کرد: در راستای پاسخگویزی به مطالبات شهروندان، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تفرجگاه‌ها و بوستان‌های سطح شهر اجرایی شد.

او ادامه داد: در این راستا، ۱۲ دستگاه خودرو و ۱۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف با ایجاد مزاحمت برای خانواده ها، صدای ناهنجار و حرکات نمایشی توقیف شدند.

رئیس پلیس فسا خاطر نشان کرد: با توجه به استقبال و استفاده شهروندان از بوستان‌های سطح شهر، طرح‌های ارتقاء امنیت در تفرجگاه‌ها با هدف برخورد با هرگونه مصادیق بی نظمی، در طول سال به صورت مستمر اجرا می‌شود.

سرقت پژو در تهران و کشف در نی ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از کشف سواری پژو ۲۰۷ با سابقه سرقت از تهران در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم اله کرمی اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۲ حین گشت زنی و پوشش انتظامی حوزه استحفاظی به یک سواری ۲۰۷ که کنار خیابان پارک بود مشکوک شدند.

او افزود: ماموران با استعلام از سامانه پلیس متوجه شدند که خودرو مذکور از تهران سرقت شده است.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با بیان اینکه خودرو برای تحویل مالباخته به کلانتری منتقل شد، تصزیح کرد: تلاش‌ها برای شناسایی سارق یا سارقان ادامه دارد.

توقیف محموله لوازم آرایشی فاقد مجوز در زرین‌دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت گفت: ماموران این فرماندهی موفق به توقیف یک دستگاه وانت پراید حامل لوازم آرایشی فاقد مجوز شدند

سرهنگ رحمت اله ارجمندی بیان کرد: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی این فرماندهی حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی به یک دستگاه وانت پراید مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو، ۵ هزار و ۴۳۲ قلم لوازم آرایشی خارجی که بدون مجوز‌های قانونی بارگیری شده بود، کشف گردید.

سرهنگ ارجمندی با بیان اینکه راننده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۴ میلیارد ریال برآإورد کردند.

کشف پژو سرقتی در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از توقیف سواری پژو خبر داد و گفت: با استخراج شماره‌های اصیل آن، مسروقه بودن آن تائید شد.

سرهنگ ذبیح اله رضایی گفت: ماموران انتظامی این شهرستان با اقدامات فنی مطلع شدند فردی سواری پژو سرقتی را در منزلش نگهداریمی‌کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند در بازرسی از آن مکان با راهنمایی شاکی در روستای توابع در منزلی خودرو سرقتی را کشف و متهم را نیز دستگیر کردند.

رضایی اذعان داشت: در بررسی تکمیلی مشخص شد که این خودرو سابقه سرقت از شهرستان یاسوج رادارد.

فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان گفت: با بیان اینکه پرونده تشکیل و سارق دستگیر شده عنوان کرد متهم به مرجع قضایی معرفی و تصریح کرد: مجموعه انتظامی به عنوان خادمان مردم از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد و این خدمت رسانی در پلیس بی وقفه و با افتخار صورت می‌پذیرد.