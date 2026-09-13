عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به واگذاری اختیارات مربوط به شیوه اجرای کنکور ۱۴۰۶ به این شورا، از آغاز بررسی‌های کارشناسی برای تصمیم‌گیری در این خصوص در جلسات آتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کربلایی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح آخرین وضعیت برنامه‌ریزی برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ گفت: بر‌اساس مصوبات بالادستی، اصول کلی کنکور تغییری نخواهد داشت، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعیین جزئیات اجرایی از جمله تعداد دروس و فرآیندهای مربوطه را به شورای عالی آموزش و پرورش واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه بررسی این موضوع در دستور کار جلسات آتی شورا قرار دارد؛ افزود: در یک تا دو هفته آینده، بررسی‌های تخصصی پیرامون این موضوع آغاز خواهد شد و یکی از دستور کارهای اصلی نشست هفته آینده شورای عالی آموزش و پرورش نیز بحث پیرامون کنکور ۱۴۰۶ خواهد بود.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه با ارائه پیشنهاد خود پیرامون نحوه تأثیرگذاری سوابق تحصیلی، تصریح کرد: با توجه به تجربیات دو سال گذشته و شرایط خاصی که دانش‌آموزان پشت سر گذاشته‌اند، به نظر می‌رسد منطقی‌ترین رویکرد، حفظ وضعیت موجود برای پایه یازدهم و تداوم «تأثیر مثبت» سوابق تحصیلی در این پایه است.

کربلایی با تأکید بر لزوم پرهیز از تغییرات شتاب‌زده در پایه دوازدهم، گفت: پیشنهاد مشخص این است که در حال حاضر تغییری در وضعیت دروس پایه دوازدهم اعمال نشود، چرا که احتمال تغییر در کل فرآیند تأثیر کتبی نهایی طی یک تا دو سال آینده وجود دارد و نباید دانش‌آموزان را با تغییرات مکرر مواجه کرد.

وی همچنین به طرح موضوع «آزمون جامع» اشاره کرد و گفت: پیشنهاد آزمون جامع از سوی شورای عالی آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است؛ با این حال، اجرای این طرح نیازمند مطالعات دقیق و بررسی‌های کارشناسی ۶ ماهه تا یک ساله است و در بازه زمانی کنونی، اولویت بر تصمیم‌گیری برای کنکور ۱۴۰۶ با حفظ ثبات در پایه یازدهم و دوازدهم است.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: تصمیم نهایی در خصوص جزئیات اجرایی کنکور ۱۴۰۶ طی ماه‌های آینده اتخاذ و به اطلاع داوطلبان و خانواده‌ها خواهد رسید.

برچسب ها: کنکور سراسری ، سوابق تحصیلی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
zahra
۱۳:۵۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
باید مثبت باشه چون هیچ عدالتی نبود ما جنوبی ها توی جنگ ازمون دادیم با کلی استرس و تازه امتحانایی که انداختین هم عقب برای جنوب سخت تر از بقیه بود کشور بود
۳
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۱:۰۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
این بی عدالتیه که یازدهم مثبت بشه ، امثال من تو این اوضاع کشور با کلی استرس و.... براش وقت گذاشتیم و حالا خواهان نتیجمون هستیم
۲۶
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ارش
۲۳:۰۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
دانش آموزان با کدوم درس و علم تو کنکور قبول شن،مگر مدرسه ای بوده که چیزی یاد بگیرن،یه مدت کرونا و حالا هم جنگ،خدا به داد دان آموزان برسه
۱
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
حسن
۲۲:۴۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
فرق. ازمون. جامع در اموزش و پرورش. با. ازمون کنکور چیست
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
محمد از لرستان
۱۹:۴۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
امسال آزمون هندسه یازدهم طوری تهیه شده بود که خود دبیر نتوانست بیشتر سعوالها راحل کند با وجود تعطیلی‌های زیاد مدارس.واقعا طراح سوال دنبال چی بوده؟
۳
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
پشت کردن دولت و سازمان برنامه و بودجه به ۸۰۰ هزار معلم عجیب بنظر میرسد
هزینه معمولی برای زندگی یک معلم همراه با خانواده حداقل ۱۰۰میلیون تومن است
۱۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
معلم نمیشد زورت که نکردن برو استعفا بد
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