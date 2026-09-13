باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علیرضا کربلایی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح آخرین وضعیت برنامهریزی برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ گفت: براساس مصوبات بالادستی، اصول کلی کنکور تغییری نخواهد داشت، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعیین جزئیات اجرایی از جمله تعداد دروس و فرآیندهای مربوطه را به شورای عالی آموزش و پرورش واگذار کرده است.
وی با بیان اینکه بررسی این موضوع در دستور کار جلسات آتی شورا قرار دارد؛ افزود: در یک تا دو هفته آینده، بررسیهای تخصصی پیرامون این موضوع آغاز خواهد شد و یکی از دستور کارهای اصلی نشست هفته آینده شورای عالی آموزش و پرورش نیز بحث پیرامون کنکور ۱۴۰۶ خواهد بود.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه با ارائه پیشنهاد خود پیرامون نحوه تأثیرگذاری سوابق تحصیلی، تصریح کرد: با توجه به تجربیات دو سال گذشته و شرایط خاصی که دانشآموزان پشت سر گذاشتهاند، به نظر میرسد منطقیترین رویکرد، حفظ وضعیت موجود برای پایه یازدهم و تداوم «تأثیر مثبت» سوابق تحصیلی در این پایه است.
کربلایی با تأکید بر لزوم پرهیز از تغییرات شتابزده در پایه دوازدهم، گفت: پیشنهاد مشخص این است که در حال حاضر تغییری در وضعیت دروس پایه دوازدهم اعمال نشود، چرا که احتمال تغییر در کل فرآیند تأثیر کتبی نهایی طی یک تا دو سال آینده وجود دارد و نباید دانشآموزان را با تغییرات مکرر مواجه کرد.
وی همچنین به طرح موضوع «آزمون جامع» اشاره کرد و گفت: پیشنهاد آزمون جامع از سوی شورای عالی آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است؛ با این حال، اجرای این طرح نیازمند مطالعات دقیق و بررسیهای کارشناسی ۶ ماهه تا یک ساله است و در بازه زمانی کنونی، اولویت بر تصمیمگیری برای کنکور ۱۴۰۶ با حفظ ثبات در پایه یازدهم و دوازدهم است.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: تصمیم نهایی در خصوص جزئیات اجرایی کنکور ۱۴۰۶ طی ماههای آینده اتخاذ و به اطلاع داوطلبان و خانوادهها خواهد رسید.