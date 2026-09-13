باشگاه خبرنگاران جوان - حسین اصغری مدیرکل دفتر محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی در نشست برنامهریزی کشت چغندرپاییزه گفت: سطح زیرکشت پاییزه چغندرقند به بیش از ۴۴ هزار هکتار رسیده و این سطح تا پایان برنامه هفتم پیشرفت باید به ۶۰ هزار هکتار برسد.
وی افزود: برآوردهای ما نشاندهنده تولید بیش از ۳۴۰ هزار تن شکر از محل چغندرقند پاییزه است.
اصغری ادامه داد: فرآیند بهرهبرداری از چغندر پاییزه به پایان رسیده است و استحصال بیش از ۳۴۰ هزار تن شکر از این محل، رقم قابل توجهی در تامین ۲.۲ میلیون تن شکر مورد نیاز کشور محسوب میشود.
به گفته وی، با توجه به مسایل مختلف از جمله استفاده بهینه از شرایط اقلیمی و صرفهجویی در مصرف آب، توسعه کشت پاییزه چغندرقند طی سالهای گذشته به عنوان یکی از سیاستهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی دنبال شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: با تلاش کشاورزان، کارخانههای قند و شکر و تمام ارکان و دستاندرکاران این حوزه، سطح کشت پاییزه چغندرقند که در سالهای گذشته در سطوح بسیار محدودی قرار داشت، توسعه یافته و تولید بسیار مطلوبی نیز از این سطح به دست آمد.
مدیرکل دفتر محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد؛ با مشارکت و همراهی کشاورزان، کارخانههای قند و شکر و سایر دستاندرکاران، روند توسعه کشت پاییزه چغندرقند در سال جاری نیز با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند و شاهد شرایطی بهتر از سال گذشته در زمینه تولید این محصول باشیم.
اصغری در پایان، چغندرقند را محصولی راهبردی دانست و گفت: چغندرقند و شکر علاوهبر جایگاه مهمی که در سبد غذایی مردم دارند، در صنایع مختلف نیز کاربرد گستردهای دارند و ضروری است با توسعه تولید داخلی، این محصول استراتژیک به میزان مورد نیاز کشور تامین شود.