باشگاه خبرنگاران جوان - فانتینا با اشاره به حمله آمریکا به یک مدرسه دخترانه و شهادت بیش از ۱۶۰ نفر، گفت بخش عمده قربانیان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دادند و این حمله نمونه‌ای از بی‌توجهی واشنگتن به جان غیرنظامیان است؛ او همچنین از تداوم حملات رژیم صهیونیستی در غزه با حمایت آمریکا انتقاد کرد.

این تحلیلگر آمریکایی-کانادایی در مقابل، نحوه پاسخ نظامی ایران را متفاوت دانست و گفت حملات ایران بر تأسیسات و تجهیزات نظامی متمرکز بوده است. به گفته او، این تفاوت نشان می‌دهد که هدف قرار دادن غیرنظامیان و مناطق مسکونی، بخشی از الگوی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.