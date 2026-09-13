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نویسنده آمریکایی: آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جان انسان‌ها ارزشی قائل نیستند + فیلم

رابرت فانتینا، نویسنده و تحلیلگر آمریکایی-کانادایی، با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، این اقدامات را نشانه بی‌اعتنایی آنها به جان غیرنظامیان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - فانتینا با اشاره به حمله آمریکا به یک مدرسه دخترانه و شهادت بیش از ۱۶۰ نفر، گفت بخش عمده قربانیان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دادند و این حمله نمونه‌ای از بی‌توجهی واشنگتن به جان غیرنظامیان است؛ او همچنین از تداوم حملات رژیم صهیونیستی در غزه با حمایت آمریکا انتقاد کرد.

این تحلیلگر آمریکایی-کانادایی در مقابل، نحوه پاسخ نظامی ایران را متفاوت دانست و گفت حملات ایران بر تأسیسات و تجهیزات نظامی متمرکز بوده است. به گفته او، این تفاوت نشان می‌دهد که هدف قرار دادن غیرنظامیان و مناطق مسکونی، بخشی از الگوی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

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