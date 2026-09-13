معاون مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز ایلام گفت: با اجرای مرحله دوم طرح توسعه، روزانه ۳.۴ میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت تولید این مجتمع افزوده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-عابدین زرگوشی معاون مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز ایلام امروز در نشست بررسی راهکار‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت ایلام گفت: با توجه به تجاوز رژیم‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل به منطقه گازی پارس جنوبی برای زمستان پیش‌رو ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز در کشور پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: شرکت ملی گاز پروژه‌های بهینه‌سازی را برای کاهش بخشی از مصارف داخلی پالایشگاه‌ها پیگیری می‌کند و همزمان بازسازی پالایشگاه‌های آسیب دیده نیز در حال انجام است.

معاون پالایش گاز ایلام یادآور شد: مهم‌ترین پروژه این شرکت در استان ساخت نیروگاه خورشیدی دو مگاواتی با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان است که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

زرگوشی تاکید کرد: پالایشگاه گاز ایلام نیروگاه گازی دارد و ساخت نیروگاه خورشیدی از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، اما این پروژه با هدف کمک به استان و کاهش ناترازی انرژی در حال پیگیری است.

وی توضیح داد: ظرفیت تولید برق پالایشگاه با استفاده از سه توربین ۲۱ مگاواتی حدود ۱۵ مگاوات است که مصرف داخلی را تامین می‌کند و در ایام نیاز به ویژه تابستان به شبکه سراسری نیز کمک می‌رساند.

معاون پالایشگاه گاز ایلام ادامه داد: نیروگاه‌های این شرکت در پنج سال گذشته حدود ۵۰ هزار مگاوات ساعت در نیمه نخست سال به شبکه برق استان کمک کرده‌اند و امسال نیز در پنج ماه نخست حدود ۱۳ مگاوات تزریق شد.

زرگوشی بیان کرد: پروژه کاهش مصرف بخار در واحد شیرین‌سازی پالایشگاه با هدف صرفه‌جویی چهار تن بر ساعت در حال اجرا است و طرح استفاده از حرارت موجود در کوره‌های بازیافت برای صرفه‌جویی ۲۰ میلیون مترمکعبی نیز ۳۰ درصد پیشرفت دارد.

وی با اشاره به تزریق روزانه ۶.۲ میلیون مترمکعب گاز ترش به پالایشگاه گاز ایلام گفت: حدود پنج میلیون مترمکعب پس از فرآورش و شیرین‌سازی به شبکه ارسال می‌شود.

معاون پالایشگاه گاز ایلام گفت: طرح افزایش تولید مراحل بالادستی به ظرفیت یک میلیون مترمکعب در دست اجراست و امیدواریم تا آذر امسال محقق شود که می‌تواند حدود ۸۰۰ هزار مترمکعب به ظرفیت تولید پالایشگاه اضافه کند.

زرگوشی یادآور شد: مرحله دوم پروژه توسعه تولید در این مجموعه به ظرفیت ۳.۴ میلیون مترمکعب در روز حدود ۹۵ درصد پیشرفت دارد و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی اضافه کرد: شرایط تحریمی سبب شده است تامین تجهیزات و قطعات یدکی با دشواری همراه باشد، ولی در سال‌های اخیر با پیش‌بینی این وضعیت بسیاری از مواد شیمیایی و قطعات مورد نیاز از بازار‌های بین‌المللی خریداری شده است.

پالایشگاه گاز ایلام اواخر دهه ۷۰ خورشیدی با هدف تأمین گاز طبیعی مورد نیاز استان، تقویت فشار گاز خط لوله سراسری در غرب کشور و تأمین خوراک مجتمع پتروشیمی ایلام ساخته شد.

پالایشگاه گاز ایلام به منظور تأمین گاز مصرفی استان، تقویت فشار خط لوله سراسری در غرب کشور و تأمین خوراک پتروشیمی ایلام، با پالایش گاز ترش میدان گازی تنگ‌بیجار در ۲۵ کیلومتری شمال‌غرب شهر ایلام (شهرستان چوار) قرار دارد.