طرح تدقیق حریم بزرگراه آزادگان با هدف رفع ابهامات چندین‌ساله، انطباق حریم با وضعیت واقعی بزرگراه و ساماندهی مسائل حقوقی و ثبتی پلاک‌های واقع در محدوده، در آستانه طرح در کمیسیون ماده پنج قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میترا کریمی مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران با اشاره به ویژگی‌های این محور گفت: بزرگراه آزادگان با طولی حدود ۳۷ کیلومتر، یکی از مهم‌ترین محور‌های بزرگراهی تهران است که از منطقه ۱۵ آغاز می‌شود و پس از تقاطع با بزرگراه‌های اصلی شهر، در منطقه ۲۲ به آزادراه تهران-شمال می‌رسد.

وی افزود: حریم فعلی این بزرگراه در طرح تفصیلی با عنوان زیرپهنه G۳۲۲ و مساحتی نزدیک به ۸۶۲ هکتار ترسیم شده، اما بررسی‌های کارشناسی دقیق نشان داد این حریم در طول مسیر با ابهامات و ناهماهنگی‌های متعددی همراه است و از همین رو، بازنگری جامعی در آن انجام شده است.

کریمی در تشریح مسائل شناسایی‌شده اظهار کرد: مهم‌ترین چالش، عدم تطابق خط حریم با وضعیت واقعی مسیر بزرگراه و رمپ‌ها و لوپ‌های متصل به آن است. همچنین عرض حریم در نقاط مختلف مسیر یکسان نیست و برای نمونه، در برخی مناطق این عرض که شمال پوسته بزرگراه نیز می‌شود، از حدود ۶۰ متر تا بیش از ۵۰۰ متر متغیر است.

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران ادامه داد: این ناهمگونی، به همراه عدم انطباق حریم با مرز‌های ثبتی پلاک‌ها و حقوق مکتسبه مالکان، سال‌هاست دست‌اندازی و ابهام حقوقی برای شهروندان و شهرداری‌های مناطق ایجاد کرده است.

به گفته وی، عدم هماهنگی حریم مصوب با پوسته اجرایی واقعی بزرگراه نیز از دیگر نقاط ضعفی بود که در بررسی‌های میدانی و اسنادی طرح جدید مورد توجه قرار گرفت.

حریم بزرگراه آزادگان بازنگری می‌شود

وی درباره چشم‌انداز طرح جدید بیان کرد: هدف نهایی ما تبدیل این محور از حاشیه‌ای رهاشده و بی‌سامان به کمربندی سبز، پیوسته و ایمن در جنوب تهران است.

 کریمی افزود: در کنار هدف کلان تکمیل و تدقیق حریم بزرگراهی، ایجاد چارچوبی یکپارچه برای مدیریت و حفاظت از این حریم، افزایش پیوستگی فضای سبز در طول مسیر و ارتقای منظر شهری و هویت بصری منطقه دنبال می‌شود تا این محدوده در بلندمدت با بهره‌گیری از نظام‌های هوشمند پایش، به فضایی امن و قابل مدیریت برای شهروندان تبدیل شود.

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران درباره نحوه برخورد با مالکان اراضی و پلاک‌های واقع در محدوده حریم گفت: در طرح پیشنهادی، سناریو‌های متعددی از جمله امکان انتقال حق توسعه و تعریف مسکن معوض و نیز مدل‌های مشارکتی میان مالکان و شهرداری برای ساماندهی پلاک‌های درشت‌دانه در نظر گرفته شده است تا ضمن احترام به حقوق مکتسبه مالکان، از تحمیل هزینه‌های سنگین تملک نیز پرهیز شود.

وی تأکید کرد: رویکرد طرح صرفاً اصلاح هندسی حریم نیست، بلکه بر پایه سه دسته معیار کالبدی-هندسی، حقوقی-ثبتی و نهادی-فرآیندی تدوین شده تا راهکار‌های اجرایی از قابلیت اجرا در ساختار موجود شهرداری و امکان هماهنگی با سایر دستگاه‌ها مانند اداره ثبت برخوردار باشند.

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این طرح پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، به‌زودی برای تصمیم‌گیری نهایی در کمیسیون ماده پنج مطرح و در صورت تصویب، ملاک عمل مناطق درگیر با بزرگراه آزادگان قرار خواهد گرفت.

کریمی در پایان گفت: امیدواریم با تصویب این طرح، بخشی از ابهامات چندین‌ساله حریم این بزرگراه برای شهروندان و مالکان برطرف شود و زمینه برای توسعه متوازن و ایمن جنوب تهران فراهم آید.

برچسب ها: بزرگراه آزادگان ، حریم
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