باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بیژن نوباوه، نماینده مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صداوسیما در استودیوی شبکه خبر گفت: به عنوان کسی که ۴۶ سال در صداوسیما کار رسانهای میکنم، از عملکرد رسانه ملی متحیر شدهام. از همان شب اولی که مورد حمله قرار گرفتیم، موفقترین نهاد داخل نظام اسلامی که تمام جنگهای منظم و نامنظم، بحثهای عامل و غیرعامل را رعایت کرد، صداوسیما بود. باید این موفقیت را ستود. در صداوسیما یک لحظه قطع آنتن رخ نداد. تلاش هزاران نفر در صداوسیما را نباید بدون برنامهریزی و سازماندهی دانست.