وزارت بهداشت غزه روز یکشنبه اعلام کرد چندین ژنراتور برق بیمارستان‌های نوار غزه به دلیل کمبود روغن، قطعات یدکی و سوخت از کار افتاده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت غزه اعلام کرد چند ژنراتور برق بیمارستان‌های این منطقه در روز‌های اخیر به دلیل کمبود سوخت، روغن و قطعات یدکی از کار افتاده‌اند و هشدار داد در صورت تأمین نشدن فوری تجهیزات و سوخت مورد نیاز، ژنراتور‌های بیشتری نیز ممکن است خاموش شوند.

این وزارتخانه گفت تعدادی از ژنراتور‌ها طی روز‌های اخیر متوقف شده‌اند و کمبود روغن مورد نیاز برای ژنراتورها، تأمین برق بیمارستان‌ها را بیش از پیش دشوار کرده است.

به گفته وزارت بهداشت غزه، مقادیر محدودی از روغن که اخیراً با اجازه اسرائیل وارد غزه شده، تنها برای نیاز‌های اضطراری کافی است، در حالی که بیمارستان‌ها ماهانه به حدود ۲۵۰۰ لیتر روغن نیاز دارند.

این وزارتخانه اعلام کرد ژنراتور‌های باقی‌مانده به‌صورت شبانه‌روزی و در شرایط فنی و مکانیکی دشوار کار می‌کنند و قادر نیستند برق مورد نیاز تمامی بخش‌های حیاتی و نجات‌بخش بیمارستان‌ها را تأمین کنند.

وزارت بهداشت غزه هشدار داد بدون تعویض فوری روغن و تأمین قطعات مورد نیاز، ژنراتور‌های بیشتری از کار خواهند افتاد و خواستار ورود فوری تجهیزات و اقلام ضروری برای ادامه فعالیت آنها شد.

ژنراتور‌ها در پی قطع طولانی‌مدت برق در غزه، به منبع اصلی تأمین برق بیمارستان‌ها تبدیل شده‌اند، اما کمبود مداوم سوخت و قطعات یدکی بار‌ها فعالیت آنها را مختل کرده است.

بر اساس آمار مقام‌های بهداشتی غزه، جنگ اسرائیل علیه این منطقه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۳ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۴ هزار نفر را زخمی کرده و ویرانی گسترده‌ای در سراسر نوار غزه بر جای گذاشته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نوار غزه ، بیمارستان غزه
خبرهای مرتبط
ارتش اسرائیل مدعی ترور فرمانده تیپ خان‌یونس حماس با پهپاد در جنوب غزه شد
سران بریکس بیانیه مشترک خود را به اتفاق آرا تصویب کردند
حماس ترور فرمانده تیپ خان‌یونس را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سی‌ان‌ان: هگست خلبانانی را که هواپیمایشان در ایران سرنگون شده بود، مجبور به حضور در رسانه‌ها کرد
کشتی اندونزیایی با ۲۴۳ سرنشین در دریای جاوه ناپدید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به یک پایگاه نظامی عربستان
بیانیه عراق درباره بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با ایران
اصابت پرتابه ناشناس به یک کشتی در حال تردد از تنگه هرمز
نخست‌وزیر پیشین قطر خواستار مذاکرات مستقیم کشورهای خلیج فارس با ایران شد
افزایش قیمت سوخت در آلمان در پی تشدید تنش‌ها در باب‌المندب
روز دوم اجلاس بریکس در دهلی‌نو؛ تمرکز بر تاب‌آوری، نوآوری و همکاری
کوشنر: گام‌های بعدی برای حل مناقشه اوکراین مشخص شده است؛ عقب‌نشینی کی‌یف شرط پایان جنگ است
وال‌استریت ژورنال: کانادا در پی تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا به اروپا روی می‌آورد
آخرین اخبار
توقف فعالیت چند ژنراتور بیمارستان‌های غزه در پی کمبود سوخت
کرملین: شی و مودی علاقه شدیدی به حل بحران اوکراین نشان دادند
حملات هوایی عربستان به تعز و صعده؛ بسته شدن گذرگاه جوله القصر
پیشروی نیرو‌های صهیونیستی در حومه شمالی قنیطره سوریه
مصر خواستار اقدام ایران برای آرام‌سازی تنش‌های منطقه‌ای شد
کوشنر: گام‌های بعدی برای حل مناقشه اوکراین مشخص شده است؛ عقب‌نشینی کی‌یف شرط پایان جنگ است
رئیس جمهور چین خواستار ثبات زنجیره‌های تأمین در بریکس شد
پوتین: تجارت کشورهای بریکس با یکدیگر از یک تریلیون دلار فراتر رفته است
امارات آماده میزبانی از مذاکرات اوکراین است
وال‌استریت ژورنال: کانادا در پی تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا به اروپا روی می‌آورد
سی‌ان‌ان: هگست خلبانانی را که هواپیمایشان در ایران سرنگون شده بود، مجبور به حضور در رسانه‌ها کرد
بیانیه عراق درباره بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با ایران
نخست‌وزیر پیشین قطر خواستار مذاکرات مستقیم کشورهای خلیج فارس با ایران شد
افزایش قیمت سوخت در آلمان در پی تشدید تنش‌ها در باب‌المندب
تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان/ بیش از ۳۰ انفجار در یک شهر
اصابت پرتابه ناشناس به یک کشتی در حال تردد از تنگه هرمز
کشتی اندونزیایی با ۲۴۳ سرنشین در دریای جاوه ناپدید شد
روز دوم اجلاس بریکس در دهلی‌نو؛ تمرکز بر تاب‌آوری، نوآوری و همکاری
حمله موشکی و پهپادی یمن به یک پایگاه نظامی عربستان
سقوط «پرتابه» در جنوب‌غرب عربستان/ دو نفر زخمی شدند
سناتور آمریکایی: ترامپ در حال از هم پاشیدن دولت است
انصارالله: حملات علیه مردم یمن بدون پاسخ نخواهد ماند
انصارالله بیش از ۲۰۰ اسیر خود را در مناطق تازه تصرف‌شده آزاد کرد
آفریقای جنوبی خواستار پاسخگویی در قبال جنگ غیرقانونی علیه ایران شد
صدور هشدار خطر برای مناطق جنوب غربی عربستان
تلگراف: حمله پهپادی به خط لوله اصلی عربستان، دردسر جدیدی برای ترامپ است
زلنسکی: آماده دیدار با پوتین در نشست گروه ۲۰ هستم
جنبش انصارالله: کشتیرانی در باب‌المندب بدون اختلال ادامه دارد
شمار قربانیان آتش‌سوزی کشتی مسافربری فیلیپین به ۷۶ نفر رسید
رویترز: ایران و کشور‌های خلیج فارس در نشست صلاله توافقی امضا نخواهند کرد