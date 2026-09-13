باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت غزه اعلام کرد چند ژنراتور برق بیمارستان‌های این منطقه در روز‌های اخیر به دلیل کمبود سوخت، روغن و قطعات یدکی از کار افتاده‌اند و هشدار داد در صورت تأمین نشدن فوری تجهیزات و سوخت مورد نیاز، ژنراتور‌های بیشتری نیز ممکن است خاموش شوند.

این وزارتخانه گفت تعدادی از ژنراتور‌ها طی روز‌های اخیر متوقف شده‌اند و کمبود روغن مورد نیاز برای ژنراتورها، تأمین برق بیمارستان‌ها را بیش از پیش دشوار کرده است.

به گفته وزارت بهداشت غزه، مقادیر محدودی از روغن که اخیراً با اجازه اسرائیل وارد غزه شده، تنها برای نیاز‌های اضطراری کافی است، در حالی که بیمارستان‌ها ماهانه به حدود ۲۵۰۰ لیتر روغن نیاز دارند.

این وزارتخانه اعلام کرد ژنراتور‌های باقی‌مانده به‌صورت شبانه‌روزی و در شرایط فنی و مکانیکی دشوار کار می‌کنند و قادر نیستند برق مورد نیاز تمامی بخش‌های حیاتی و نجات‌بخش بیمارستان‌ها را تأمین کنند.

وزارت بهداشت غزه هشدار داد بدون تعویض فوری روغن و تأمین قطعات مورد نیاز، ژنراتور‌های بیشتری از کار خواهند افتاد و خواستار ورود فوری تجهیزات و اقلام ضروری برای ادامه فعالیت آنها شد.

ژنراتور‌ها در پی قطع طولانی‌مدت برق در غزه، به منبع اصلی تأمین برق بیمارستان‌ها تبدیل شده‌اند، اما کمبود مداوم سوخت و قطعات یدکی بار‌ها فعالیت آنها را مختل کرده است.

بر اساس آمار مقام‌های بهداشتی غزه، جنگ اسرائیل علیه این منطقه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۳ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۴ هزار نفر را زخمی کرده و ویرانی گسترده‌ای در سراسر نوار غزه بر جای گذاشته است.

منبع: آناتولی