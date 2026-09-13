فرمانده انتظامی استان البرز از انهدام باند بزرگ قاچاق مواد مخدر و کشف ۳۹۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «دلاور القاصیمهر» روز یکشنبه درجمع خبرنگاران اظهار کرد : پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان در پی اقدامات اطلاعاتی دقیق و رصد شبانهروزی تحرکات قاچاقچیان، موفق شد یک باند حرفهای که قصد انتقال محموله سنگین مواد مخدر از جنوب شرق کشور به مرکز را داشت، شناسایی کنند.
وی افزود: قاچاقچیان ، این محموله ۳۹۰ کیلوگرمی شیشه را در پوشش بار ضایعاتی در یک دستگاه تریلی جاسازی کرده بودند و با استفاده از یک خودروی سواری به عنوان راه پاککن قصد انتقال آن را داشتند که در تور اطلاعاتی پلیس گرفتار و هر ۲ خودرو متوقف شد.
سردار القاصی مهر خاطرنشان کرد: در این عملیات سه نفر دستگیر شدندکه ارزش این محموله بیش از یکهزار میلیارد ریال برآورد شده است.
استمرار طرحهای برخورد با ناهنجاریها
فرمانده انتظامی استان البرز در بخش دیگری ازسخنان خود با بیان اینکه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تنها بخشی از ماموریتهای دائمی پلیس است، خاطرنشان کرد: برخورد با خردهفروشان مواد مخدر، جمعآوری معتادان متجاهر و کارتنخوابها، مبارزه قاطع با اراذل و اوباش، مقابله با قاچاق کالا و همچنین شناسایی و دستگیری سارقان و مالخرها، در اولویت کاری روزانه و هفتگی تمام کلانتریها و پلیس آگاهی استان البرز قرار دارد.
ی با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از اقدامات پلیس خاطرنشان کرد: با هماهنگی صورت گرفته با مقام قضایی، این ماموریتها با جدیت دنبال میشود تا محیط برای جولان مجرمان ناامن و برای شهروندان آرام باشد چرا که شاخص موفقیت پلیس افزایش احساس امنیت است.
فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه افزایش تعداد کشفیات بهتنهایی به معنای کاهش جرم نیست، افزود: در دوره مدیریتی جدید، اولویت ما افزایش احساس امنیت است به طوری که مردم در کوچه و بازار و محیط زندگی خود، آرامش را لمس کنند و تلاش بر این است که با اقدامات پیشدستانه و پیشگیرانه، اجازه ندهیم جرمی به وقوع بپیوندد و در تمام اقدامات، «دقت، سرعت و صحت عمل» به عنوان سه اصل اساسی برای جلب رضایت مردم و رضایت خداوند در دستور کار پلیس استان البرز قرار دارد.
القاصی مهر بیان کرد: بسیاری از خردهفروشان و مخلان نظم ممکن است از دید ماموران پنهان باشند اما شهروندان در محلات بهترین ناظران هستند.