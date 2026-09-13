باشگاه خبرنگاران جوان - باند سازمان‌یافته‌ای که با استفاده از ده‌ها خط تلفن همراه، پزشکان و فروشندگان کالا‌های ارزشمند را هدف قرار می‌داد، با اقدامات تخصصی پلیس آگاهی تهران شناسایی و متلاشی شد؛ اعضای این شبکه با ترفند‌های مختلف از جمله جعل عنوان، فریب قربانیان و ارسال رسید‌های بانکی جعلی، اموال شهروندان را تصاحب می‌کردند.

شکایت‌های مشابه، پلیس را به یک باند رساند

در پی ثبت شکایت‌های متعدد و مشابه درباره ارسال رسید‌های واریزی جعلی پس از تحویل کالا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

بررسی‌های تخصصی نشان داد شباهت میان پرونده‌ها تصادفی نیست و گروهی سازمان‌یافته پشت این کلاهبرداری‌ها قرار دارد.

دو شگرد برای فریب قربانیان

تحقیقات میدانی و اطلاعاتی نشان داد اعضای این شبکه با دو روش متفاوت فعالیت می‌کردند؛ بخشی از اقدامات آنها با تماس تلفنی و بخشی دیگر با سوءاستفاده از آگهی‌های فروش اینترنتی انجام می‌شد.

در یکی از این روش‌ها، متهمان با معرفی خود به‌عنوان وابسته به نهاد‌های رسمی درمانی، با پزشکان تماس می‌گرفتند و پس از جلب اعتماد آنان، اطلاعات حساس بانکی را دریافت کرده و از آن برای برداشت غیرمجاز از حساب‌ها استفاده می‌کردند.

رسید بانکی جعلی برای تصاحب کالا‌های گران‌قیمت

در روش دیگر، اعضای باند آگهی‌های فروش کالا‌های ارزشمند در سامانه‌های خرید و فروش اینترنتی را شناسایی می‌کردند.

پس از توافق با فروشنده، با هماهنگی برای ارسال کالا از طریق پیک اینترنتی، پس از تحویل گرفتن مرسوله، تصویر یک رسید بانکی جعلی برای فروشنده ارسال می‌شد و ارتباط متهمان با مال‌باخته قطع می‌شد.

۶۰ خط تلفن؛ یک شبکه با یک مرکز هدایت

ردگیری ارتباطات اعضای باند، کارآگاهان را با بیش از ۶۰ خط تلفن بی‌نام‌ونشان مواجه کرد.

بررسی‌های اطلاعاتی و سایبری نشان داد تماس‌ها و هدایت بخش‌های مختلف این شبکه با وجود تعدد خطوط، به یک دستگاه تلفن همراه مشخص مرتبط است.

متهمان همچنین برای منحرف کردن مسیر تحقیقات، اطلاعات نادرست و نشانی‌های اشتباه ارائه می‌کردند، اما این اقدامات با هوشیاری کارآگاهان نتیجه‌ای برای آنان نداشت.

تمرکز پلیس روی حلقه تحویل اموال

با توجه به پیچیدگی ارتباطات باند، کارآگاهان تمرکز خود را بر شناسایی افرادی قرار دادند که اموال کلاهبرداری‌شده را به‌صورت فیزیکی تحویل می‌گرفتند.

با بررسی مسیر‌های تحویل مرسوله و مقاصد پیک‌های اینترنتی، یکی از مناطق جنوب پایتخت به‌عنوان محل اصلی تحویل کالا‌ها شناسایی شد.

تحویل‌گیرنده اصلی در مخفیگاهش دستگیر شد

کارآگاهان با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده و بررسی‌های دقیق، هویت رابط اصلی باند را شناسایی کردند.

پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران در عملیاتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند و در بازرسی از محل، تعدادی کنسول بازی، گوشی هوشمند و لوازم دیجیتال مسروقه کشف و توقیف شد.

اعتراف متهم؛ کالا‌ها بلافاصله فروخته می‌شدند

متهم دستگیرشده در جریان تحقیقات تخصصی اعتراف کرد که دستورات خود را از سرکردگان باند دریافت می‌کرده و وظیفه داشته کالا‌های تحویل‌گرفته‌شده را پس از دریافت از پیک‌ها، در بازار به فروش برساند و مبالغ حاصل از آن را به حساب‌های تعیین‌شده منتقل کند.

در ادامه تحقیقات، سایر اعضا و سرکردگان اصلی شبکه نیز شناسایی شدند و به نقش خود در فریب پزشکان و ارسال رسید‌های جعلی اعتراف کردند.

پرونده به مرجع قضایی ارسال شد

با تکمیل اقدامات پلیسی، پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد و با نظارت قضایی، اقدامات لازم برای جبران خسارت شماری از مال‌باختگان نیز در دستور کار قرار گرفت.

هشدار پلیس؛ رسید تصویری را باور نکنید

سرهنگ کارآگاه محسن اکبری، فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با هشدار به شهروندان تأکید کرد: فروشندگان تا زمان اطمینان کامل از واریز وجه و دریافت پیامک رسمی از سرشماره معتبر بانکی، از تحویل کالا به پیک یا خریداران ناشناس خودداری کنند.

وی افزود: شهروندان نباید صرفاً به تصویر رسید‌های بانکی که در فضای مجازی ارسال می‌شود اعتماد کنند و لازم است پیش از تحویل هرگونه کالای ارزشمند، از انجام قطعی تراکنش و وصول وجه اطمینان حاصل شود.