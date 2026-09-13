مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با هشدار نسبت به احتمال وقوع سیلاب ناشی از بارش‌های پیش‌رو، از شهروندان، مسافران، گردشگران و بهره‌برداران بخش آب خواست از تردد، توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، سد‌ها و اراضی پایین‌دست مخازن خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - آرش آریانژاد روز یکشنبه با اشاره به صدور هشدار سطح زرد اداره‌کل هواشناسی کردستان درباره فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و تندباد‌های لحظه‌ای، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، احتمال وقوع روان‌آب و سیلاب در برخی مناطق استان وجود دارد و لازم است شهروندان توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی از هم‌استانی‌ها، مسافران،گردشگران،کشاورزان و دیگر بهره‌برداران بخش آب خواست از اتراق و تردد در مسیر رودخانه‌ها، نصب تأسیسات و منصوبات در حریم رودخانه‌ها، توقف و اسکان در حاشیه سد‌ها و همچنین استقرار در اراضی مجاور مخازن و پایین‌دست سد‌ها خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به شرایط برخی مناطق استان، اسکان و حضور در حاشیه سدها، به‌ویژه سد سیازاخ شهرستان دیواندره را پرریسک دانست و افزود: اهالی روستا‌های مجاور مخزن و پایین‌دست این سد باید با توجه به موج بارشی پیش‌رو و احتمال بارش‌های فرانرمال در سال آبی جاری، تمهیدات لازم را برای حفاظت از جان و مال خود در نظر بگیرند.

آریانژاد بر ضرورت همکاری مردم با مدیران و مسئولان مربوطه تأکید کرد و گفت: رعایت توصیه‌های ایمنی و پرهیز از حضور در نقاط پرخطر می‌تواند از بروز خسارت‌های جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های احتمالی جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف شرکت آب منطقه‌ای کردستان، صیانت و حفاظت از جان و مال مردم در مواجهه با مخاطرات ناشی از بارش‌ها و سیلاب‌های احتمالی است، چرا که در صورت وقوع سیلاب، خسارت‌ها و تبعات ناشی از آن می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.

منبع:شرکت آب منطقه‌ای کردستان

برچسب ها: کردستان ، سدهای کردستان ، شرکت آب منطقه ای کردستان
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