ماموران پلیس در خوزستان موفق به کشف سوخت قاچاق و دستگیری سارقان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ حسن شیخیسعید گفت: در راستای مبارزه جدی و همهجانبه با پدیده شوم قاچاق و تشدید برخورد با قاچاقچیان سوخت، ماموران انتطامی پاسگاه عنافچه با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو وانت نیسان دارای بار قاچاق سوخت شدند.
وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار۱۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند که کارشناسان ارزش آن را یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.
سرهنگ شیخیسعید با اشاره به اینکه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده راهی مرجع قانونی شد، اظهار داشت: سوختهای کشفشده به شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان باوی در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند .
کشف ۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی و دستگیری سارق سابقهدار در حمیدیه
سرهنگ رئیس علی عبدولی فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه گفت: در پی اعلام وقوع سرقت موتورسیکلت در شهرستان همجوار، ماموران یگان امداد شهرستان حمیدیه با برقراری ایستوبازرسیهای مقطعی در ورودیهای شهرستان و انجام اقدامات فنی به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند.
وی افزود: پس از توقیف موتورسیکلت و استعلام مشخصات آن، مشخص شد موتورسیکلت مذکور سرقتی است.
فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و هماهنگی قضائی، با توجه به سابقهدار بودن وی، از منزلش بازرسی بهعمل آمد که در جریان آن ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی دیگر نیز کشف شد.
سرهنگ عبدولی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
دستگیری سارقان تجهیزات برق پل لالی توسط پلیس مسجدسلیمان
سرهنگ علی عباسی فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت تجهیزات شبکه انتقال برق پل لالی در حوزه استحفاظی پاسگاه انتظامی جهانگیر شمالی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران گشت انتظامی حین گشتزنی و کنترل حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شده و آن را متوقف کردند که در بررسیهای اولیه، به ۲ سرنشین آن در خصوص سرقت مذکور مشکوک شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان تصریح کرد: پس از هماهنگیهای قضائی، افراد مظنون به مقر انتظامی منتقل شدند و در جریان تحقیقات تخصصی با مشاهده مستندات مستدل پلیس، به سرقت تجهیزات شبکه انتقال برق پل لالی اعتراف کردند.
سرهنگ عباسی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار صادره روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با سارقان اظهار داشت: پلیس با اشراف و حضور مستمر در نقاط مختلف شهرستان، با افرادی که امنیت عمومی و زیرساختهای مورد نیاز شهروندان را مورد تهدید قرار دهند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
دستگیری سارق مشاعات منزل در کمتر از ۲ ساعت در حمیدیه
سرهنگ رئیس علی عبدولی فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه گفت: در پی اعلام وقوع سرقت مشاعات از منزلی در یکی از محلات شهرستان، پیگیری موضوع و دستگیری سارق در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و کار روی پرونده، در کمتر از ۲ ساعت سارق را همراه با اموال سرقتی در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه تصریح کرد: متهم پس از انتقال به اداره پلیس آگاهی و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضائی معرفی شد.
سرهنگ عبدولی در پایان از عموم مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ یا به واحدهای گشتی پلیس اطلاع دهند.
منبع:پلیس خوزستان