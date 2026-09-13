باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند- قیمت نفت خام WTI روز جمعه کاهش یافت، حتی در حالی که بازار انرژی شاهد تحولی بزرگ بود که می‌توانست عرضه را تحت فشار قرار دهد. وست تگزاس اینترمدیت (WTI) از اوج این ماه یعنی ۱۰۴٫۵ دلار به ۹۹٫۹۸ دلار کاهش یافت در حالی که برنت به ۱۰۴٫۳ دلار سقوط کرد.

قیمت نفت خام با ریسک‌های بزرگی رو‌به‌رو است

دلایلی برای باور به اینکه قیمت نفت خام در آینده نزدیک همچنان افزایش خواهد یافت وجود دارد. عربستان سعودی خط لوله شرق-غرب خود را تعطیل کرده است که معمولاً روزانه چندین میلیون بشکه نفت را جابجا می‌کند، به این معنی که عرضه در کوتاه‌مدت کاهش خواهد یافت. بدتر از آن، با توجه به حملات جاری در منطقه، ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد تا این خط لوله بازگشایی شود.

دوم، ترافیک از طریق تنگه هرمز همچنان بسیار کمتر از چند ماه پیش است. این روز‌ها تنها تعداد انگشت‌شماری کشتی از آن عبور می‌کنند، زیرا هزینه‌های بیمه افزایش یافته است. بسیاری از شرکت‌های بیمه می‌ترسند که کشتی‌ها مورد اصابت موشک‌ها و پهپاد‌های ایران قرار گیرند. در واقع، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارش داد که یک کشتی در تلاش برای عبور، مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت.

علاوه بر این، انصارالله، کنترل یک بندر بزرگ در یمن را به دست گرفته است. این به معنای آن است که عربستان سعودی حتی پس از تعمیر خط لوله شرق-غرب در کوتاه‌مدت برای حمل نفت خود با دشواری رو‌به‌رو خواهد بود.

مهم‌تر از همه، هیچ نشانه‌ای از پایان یافتن جنگ آمریکا و ایران در آینده نزدیک وجود ندارد. ترامپ ادعا دارد که جنگ به محض پایان انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر پایان خواهد یافت. انتخابات تقریباً دو ماه دیگر است، به این معنی که فشار عرضه ادامه خواهد یافت.

در همان زمان، احتمال دارد که چین خرید‌های گسترده نفت خود را از سر بگیرد که منجر به تقاضای بالاتر نفت خواهد شد. همه اینها در زمانی رخ می‌دهد که ذخایر نفت در کشور‌های کلیدی مانند ایالات متحده و چین در سطح پایینی باقی مانده است.

محرک کلیدی بعدی برای قیمت نفت، نشست بین مقامات ایرانی و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس مانند عربستان سعودی، بحرین و قطر خواهد بود. هدف این نشست، بازگشایی تنگه هرمز است.

نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت نفت خام WTI در چند ماه گذشته بازگشته و از پایین‌ترین سطح ۶۷ دلار در ماه ژوئیه به بالاترین سطح ۱۰۴ دلار در هفته گذشته رسیده است. این قیمت از سمت بالایی الگوی مثلث متقارن عبور کرده است.

نفت از سطح مقاومت مهم ۹۳٫۲۳ دلار که بالاترین نوسان آن در ۲۳ ژوئیه امسال بود، جهش کرده است. همچنین از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) عبور کرده که نشانه‌ای از ادامه کنترل خریداران است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) به افزایش خود ادامه داده و از پایین‌ترین سطح ۲۹ در ماه ژوئیه به ۶۸ فعلی رسیده است. بنابراین، محتمل‌ترین پیش‌بینی قیمت نفت، صعودی است و هدف کلیدی بعدی برای تماشا در ۱۱۷٫۷۵ دلار قرار دارد. این هدف قیمتی حدود ۸۰ درصد بالاتر از سطح فعلی است.

منبع: اینوز