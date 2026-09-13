باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن با اشاره به اهمیت توجه به ابعاد اجتماعی و رضایت‌مندی متقاضیان در کنار عملیات فنی و عمرانی اظهار داشت: نباید پروژه‌های حمایتی مسکن را صرفاً یک کار عمرانی معمولی قلمداد کرد؛ تجربه نشان داده هر جا پروژه‌ها با کیفیت بالا، خدمات روبنایی مناسب (مانند فضای بازی کودکان، زمین‌های ورزشی و محیط عمومی استاندارد) و با قیمت تمام‌شده منطقی تکمیل شده، حتی پروژه‌هایی که چندین سال دچار رکود و نارضایتی بودند نیز در زمان بهره‌برداری با استقبال و رضایت کامل مردم روبه‌رو شده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری سازوکار ارتباطی و پاسخ‌گویی منسجم با متقاضیان افزود: اگر ساختار اجتماعی و ارتباطی کارآمدی میان مدیریت پروژه و مردم شکل نگیرد و مسائل و دلایل دریافت آورده‌ها به‌درستی تبیین و منعکس نشود، مبدأ اعتراضات شکل می‌گیرد. در این صورت، با وجود همه زحمات شبانه‌روزی و پیشرفت فیزیکی، خروجی کار با نارضایتی روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین باید به ابزارهای اجتماعی و ارتباطی بسیار قوی مجهز شویم.

لزوم تقویت ظرفیت نظارتی ادارات کل با بهره‌گیری از مشاوران

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حجم گسترده طرح‌های حمایتی مسکن، تصریح کرد: در حال حاضر این طرح‌ها بزرگ‌ترین پروژه عمرانی فعال کشور به شمار می‌روند و حجم سنگین آن فراتر از ظرفیت و ساختار اداری فعلی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها است.

طاهرخانی ادامه داد: تجربه استان‌های موفق نشان می‌دهد مناطقی که صرفاً به نیروهای اداری خود بسنده نکرده و از ظرفیت شرکت‌های مهندسان مشاور در حوزه‌های زیرساختی و پیشبرد فرآیند ساخت استفاده کرده‌اند، عملکرد بسیار بهتری در مدیریت پروژه، پایش عملکرد، کنترل مالی و صدور اخطارهای به‌موقع به سازندگان داشته‌اند.

او گفت:مجوزهای لازم در قالب شورای مسکن استان‌ها برای استفاده از این ظرفیت وجود دارد و ادارات کل باید ساختار نظارتی و مدیریتی خود را تجهیز کنند.

تدوین دستورالعمل مشوق‌های ویژه برای پیمانکاران متعهد

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تدوین بسته مشوق‌ها برای سازندگان خوش‌قول خبر داد و خاطرنشان کرد: با دستور وزیر راه و شهرسازی، چارچوب و دستورالعملی با محوریت مشوق‌های ویژه برای پیمانکاران و سازندگانی که تعهدات خود را با کیفیت و در زمان مقرر عملیاتی می‌کنند، تهیه خواهد شد تا در چارچوب اختیارات شورای مسکن استان‌ها و متناسب با شرایط هر منطقه اجرایی شود.