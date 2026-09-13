برخورد ۲ خودرو در محور شهرآشوب ـ الهه آباد ۳ فوتی و ۲ مصدوم به همراه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محسن رضایی مسئول مرکز اورژانس شهرستان اقلید اظهار کرد: با اعلام برخورد خودرو پراید با نیسان وانت در محور شهرآشوب ـ الهه آباد نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این تصادف بر اثر شدت برخورد، ۳ نفر جان باختند و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

رضایی اضافه کرد: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه در محل حادثه، مصدومان را جهت ارائه درمان‌های تخصصی به درمان بستر شهر حسن‌آباد منتقل کردند.

مسئول مرکز اورژانس شهرستان اقلید تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

او بیان کرد: رانندگان با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند.