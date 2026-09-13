مرکز اسناد انقلاب اسلامی در آیینی با حضور پژوهشگران و اهالی فرهنگ، از بیست عنوان اثر جدید خود رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - آیین رونمایی از بیست عنوان اثر جدید مرکز اسناد انقلاب اسلامی با حضور جمعی از پژوهشگران و اهالی فرهنگ برگزار شد.

در این مراسم، طاهره سجادی، یکی از مبارزان انقلابی دوران حکومت پهلوی و نویسنده کتاب خورشیدواره، ضمن بازخوانی بخشی از تاریخ مبارزات انقلابی در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بر اهمیت تداوم مسیر آرمان‌های انقلاب تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه زیسته خود در چهل‌ویک سال زندگی مشترک با شهید، از روز‌های سخت و پرالتهاب مبارزه یاد کرد و گفت: ما از دوران سخت مبارزه با رژیم ستم‌شاهی، از سال ۴۲ تا پیروزی انقلاب در سال ۵۷، همراه با امام راحل طعم تلخ زندان، تبعید و سختی‌های راه را چشیدیم. در تمام این سال‌ها همسرم دوشادوش جریان‌های انقلابی در میدان حضور داشت و این مسیر پرفراز و نشیب جز با ایمان و هدف والای استقلال کشور پیموده نمی‌شد.

سجادی در بخش دیگری از روایت خود به شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌های ساواک اشاره کرد و افزود :همسرم از سال ۵۴ تا آستانه پیروزی انقلاب در سال ۵۷ در بند رژیم بود. در آن سال‌ها خشونت دستگاه امنیتی به اوج رسیده بود؛ همسرم در اثر شکنجه‌های بی‌رحمانه ماه‌ها در کما به سر برد و نیمی از بدنش دچار فلج شد. او پس از آزادی از جنایتی پرده برداشت که دستگاه‌های امنیتی رژیم برای نخستین بار در ایران بر روی مبارزان آزمایش کرده بودند؛ دستگاهی که به اعتقاد ما سوغاتی و هدیه‌ای شوم از سوی عوامل اسرائیل برای سرکوب نهضت ملت ایران بود.

این نویسنده با بیان اینکه تمام مقدرات کشور در آن زمان زیر سایه نفوذ آمریکا و اسرائیل رقم می‌خورد خاطرنشان کرد: تمامی این رنج‌ها و از دست دادن‌ها، از جمله شهادت فرزندم در دوران دفاع مقدس، برای سربلندی ایران بود. ما همه چیزمان را برای استمرار راه انقلاب و عزت این کشور دادیم تا بیگانگان نتوانند برای سرنوشت کشور ما تصمیم بگیرند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه فداکاری‌های نسل اول انقلاب ضامن بقای کشور است گفت :تاریخ مبارزات انقلاب اسلامی سرشار از این صحنه‌هاست؛ فداکاری‌هایی که شاید فرصت بیان همه آنها نباشد، اما الحمدلله که امروز ثمره آن خون‌ها و ایستادگی‌ها عزت و استقلال ایران اسلامی است.

جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ معاصر، نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی اظهار کرد :همچنان به اهمیت کتاب اعتقاد داریم و در بسیاری از کشور‌های دنیا، از جمله کشور‌های غربی و ژاپن، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در حوزه کتاب انجام می‌شود.

وی افزود :در برخی کشور‌ها به هر قیمتی تلاش می‌کنند سطح مطالعه و توجه جامعه به کتاب را بالا ببرند. برای نمونه حتی سفیر سابق ژاپن در ایران کتابی درباره ایران نوشته و موضوع کتاب خود را نیز شناخت ایران و مسائل مرتبط با این کشور قرار داده است. این موضوع نشان می‌دهد که کتاب همچنان در سیاست فرهنگی و شناخت جوامع اهمیت بسیار زیادی دارد.

این پژوهشگر تاریخ معاصر ادامه داد: کشور‌های مختلف به موضوع کتاب و صنعت نشر توجه ویژه‌ای دارند و در کشور‌هایی مانند آلمان، فرانسه و آمریکا نمایشگاه‌های بزرگ و قابل توجهی برگزار می‌شود و برای برگزاری این نمایشگاه‌ها نیز سرمایه‌گذاری‌های زیادی صورت می‌گیرد.

منصوری با اشاره به نمایشگاه کتاب در ایران گفت: در داخل کشور نیز نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود و سال گذشته نیز این رویداد با تلاش‌های صورت‌گرفته برگزار شد، اما طبیعی است که شرایط کلی کشور، چه از نظر فرهنگی و چه اقتصادی، بر میزان و کیفیت برگزاری چنین رویداد‌هایی تأثیر می‌گذارد.

وی تصریح کرد: با این حال همچنان باید به اهمیت کتاب توجه داشته باشیم و این موضوع را در سطح داخلی جدی بگیریم. بخشی از این مسئله نیز به رسانه‌های ما بازمی‌گردد؛ چراکه رسانه‌ها در زمینه معرفی کتاب تا حدودی کم‌کاری کرده‌اند.

این پژوهشگر تاریخ معاصر تأکید کرد: معرفی کتاب، به‌خصوص کتاب‌هایی که با شخصیت‌های تأثیرگذار ارتباط دارند، بسیار مهم است. خاطرات، زندگی و خدمات افراد تأثیرگذار می‌تواند برای جامعه الگو ایجاد کند و به همین دلیل در دنیا برای معرفی چنین آثاری سرمایه‌گذاری زیادی انجام می‌شود.

منصوری گفت: کتاب‌هایی که درباره شخصیت‌های تأثیرگذار منتشر می‌شوند می‌توانند در الگوسازی برای جامعه نقش داشته باشند و طبیعتاً باید بیشتر روی معرفی و ترویج این آثار کار شود.

وی با اشاره به آثار مرکز اسناد انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: مرکز اسناد در این زمینه زحمات زیادی کشیده و کتاب‌های ارزشمندی منتشر کرده است. برخی از این آثار نیز چندین بار تجدید چاپ شده‌اند، اما لازم است رسانه‌ها در معرفی چنین کتاب‌هایی نقش بیشتری ایفا کنند.

این پژوهشگر تاریخ معاصر در پایان گفت :امیدوارم با توجه به شرایط جدیدی که در سطح جهانی با آن مواجه هستیم، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی بتوانند رسالت خود را در حوزه کتاب و معرفی آثار ارزشمند به‌درستی انجام دهند.