آتش سوزی در دامنه‌های کوهستانی شهرستان ممسنی بامداد امروز پس از هفت روز تلاش، مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گرجی‌زاده بخشدار ماهور میلاتی ممسنی اظهار کرد: به همت نیرو‌های امدادی و عملیاتی و گروه‌های مردمی، آتش سوزی گسترده در دامنه‌های کوهستانی کوه درا در بخش ماهور میلاتی شهرستان ممسنی، مهار و خاموش شد.

او ادامه داد: این آتش‌سوزی که از روز شنبه ۱۴ شهریور ماه در دامنه‌های صعب‌العبور کوهستانی شهرستان ممسنی آغاز شده بود، با تلاش بی‌سابقه ستاد مدیریت بحران استان فارس و شهرستان ممسنی مهار شد.

گرجی‌زاده تصریح کرد: این عملیات گسترده با حضور میدانی نیرو‌های امدادی، منابع طبیعی، محیت زیست، نیرو‌های بسیج مردمی و همکاری تنگاتنگ حامیان طبیعت از شهرستان‌های ممسنی، رستم، کوهچنار و بهبهان انجام شد.

بخشدار ماهور میلاتی ممسنی بیان کرد: دهیاران، شهرداران، تراکتورداران و مرتع‌داران منطقه نیز با ایثار و پشتکار فراوان، در کنار نیرو‌های متخصص، در مهار این آتش سوزی در شهرستان ممسنی نقش آفرینی کردند.

گرجی‌زاده اضافه کرد: وجود پوشش گسترده علفزارها، درختان خشکیده، عبورناپذیری مسیر‌های کوهستانی و وزش باد‌های شدید، مهار آتش را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود، به گونه‌ای که با وجود چندین بار مهار موقت، شعله‌های آتش مجدد برافروخته می‌شد تا اینکه در نهایت، تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی نیرو‌ها در صبح امروز منجر به مهار کامل آتش شد.

او گفت: علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد و تاکنون آمار نهایی مربوط به میزان خسارات وارده به پوشش جنگلی و مرتعی منطقه اعلام نشده است.

بخشدار ماهور میلاتی ممسنی افزود: آتش سوزی دیگری نیز که در ارتفاعات کوه‌های بوان از توابع بخش مرکزی رخ داده بود با ورود نیرو‌های واکنش سریع حامیان طبیعت زاگرس و منابع طبیعی پس از ۲۴ ساعت تلاش بی وقفه مهار شد.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: آتش سوزی جنگل ، مهار آتش
خبرهای مرتبط
مهار آتش سوزی در جنگل تخت جمشید
خطر آتش سوزی در کمین جنگل‌های فارس
آتش به جان جنگل‌های کوهمره سرخی فارس افتاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
درختان زبون ندارن بگن سوختم 😢😢😢😢😢😢😢🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤از درختان بدبخت تر نداریم 🖤🖤🖤🖤🖤😢😢😢😢😢😢🖤🖤🖤🖤🖤🖤
۰
۰
پاسخ دادن
پیشرفت ۸۰ درصدی طرح بزرگ تصفیه‌خانه فاضلاب فسا/ تحولی در زیرساخت‌های زیست‌محیطی فارس
ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت پژوهشی مسئله‌محور در سامانه «نان»
مانعی برای کار در فارس وجود ندارد/ اتمام پروژه‌های برق در کمتر از ۴ ماه
حضور برگزیدگان جشنواره قرآنی از ۱۳۵ ملیت در شیراز/ پلی برای ترویج فرهنگ ایرانی در جهان
بازسازی ۴۰ روزه پست برق گویم در شیراز بدون قطع برق مشترکان
آغاز فروش فوق‌العاده پاییزه اصناف همزمان با بازگشایی مدارس در شیراز و صدرا
۱۴ طرح بزرگ زیرساختی و انرژی‌های تجدیدپذیر در داراب و زرین‌دشت افتتاح شد
ماینینگ با طعم استارلینک در شیراز! / کشف ۶۱ ماینر قاچاق در چاه کشاورزی و منازل
اعزام کاروان بزرگ ۵۰۰ میلیاردی تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس فارس
تغییر رویکرد پلیس راهور فارس از «جریمه» به «تشویق» برای ارتقای ایمنی تردد
آخرین اخبار
عبور از خام‌فروشی در قطب کشاورزی فارس/ نقشه راه مرودشت برای تکمیل زنجیره ارزش
عملیات ضربتی پلیس در ۵ شهرستان فارس/ از انهدام باند سرقت تا توقیف موتورسیکلت‌های میلیاردی
شیراز، پایگاه جهانیِ ترویج معارف اهل‌بیت (ع)/ طلاب بین‌المللی، پیام‌آوران سومین حرم
حادثه رانندگی در بخش فسارود داراب با یک فوتی و ۲ مصدوم
مانعی برای کار در فارس وجود ندارد/ اتمام پروژه‌های برق در کمتر از ۴ ماه
۱۴ طرح بزرگ زیرساختی و انرژی‌های تجدیدپذیر در داراب و زرین‌دشت افتتاح شد
ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت پژوهشی مسئله‌محور در سامانه «نان»
پیشرفت ۸۰ درصدی طرح بزرگ تصفیه‌خانه فاضلاب فسا/ تحولی در زیرساخت‌های زیست‌محیطی فارس
حضور برگزیدگان جشنواره قرآنی از ۱۳۵ ملیت در شیراز/ پلی برای ترویج فرهنگ ایرانی در جهان
تغییر رویکرد پلیس راهور فارس از «جریمه» به «تشویق» برای ارتقای ایمنی تردد
آغاز فروش فوق‌العاده پاییزه اصناف همزمان با بازگشایی مدارس در شیراز و صدرا
ماینینگ با طعم استارلینک در شیراز! / کشف ۶۱ ماینر قاچاق در چاه کشاورزی و منازل
بازسازی ۴۰ روزه پست برق گویم در شیراز بدون قطع برق مشترکان
اعزام کاروان بزرگ ۵۰۰ میلیاردی تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس فارس
فاز نخست رینگ انتقال آب غرب به جنوب شیراز با اجرای ۲۴ کیلومتر خط به بهره‌برداری رسید
دانشگاه شیراز میزبان ۲۷۰۰ داوطلب کنکور علوم ورزشی از ۳ استان جنوب کشور
توقیف یک‌ماهه خودرو‌های مرتکب تخلفات حادثه‌ساز در فارس
حتی با بسته‌شدن تمام در‌های دنیا، صنعت آب و برق متکی به داخل است
ظرفیت تولید برق فارس تا پایان سال به ۱۰۰۰ مگاوات می‌رسد/برنامه‌ریزی برای تابستان بدون خاموشی
پست برق ۶۶ کیلوولتی گویم شیراز پس از بازسازی کامل به مدار بهره‌برداری بازگشت
جزئیاتی از نحوه سرقت مسلحانه در کوار/ مرگ تلخ پدر/ تهدید اعضای خانواده در صورت پیگیری + فیلم