باشگاه خبرنگاران جوان - گرجی‌زاده بخشدار ماهور میلاتی ممسنی اظهار کرد: به همت نیرو‌های امدادی و عملیاتی و گروه‌های مردمی، آتش سوزی گسترده در دامنه‌های کوهستانی کوه درا در بخش ماهور میلاتی شهرستان ممسنی، مهار و خاموش شد.

او ادامه داد: این آتش‌سوزی که از روز شنبه ۱۴ شهریور ماه در دامنه‌های صعب‌العبور کوهستانی شهرستان ممسنی آغاز شده بود، با تلاش بی‌سابقه ستاد مدیریت بحران استان فارس و شهرستان ممسنی مهار شد.

گرجی‌زاده تصریح کرد: این عملیات گسترده با حضور میدانی نیرو‌های امدادی، منابع طبیعی، محیت زیست، نیرو‌های بسیج مردمی و همکاری تنگاتنگ حامیان طبیعت از شهرستان‌های ممسنی، رستم، کوهچنار و بهبهان انجام شد.

بخشدار ماهور میلاتی ممسنی بیان کرد: دهیاران، شهرداران، تراکتورداران و مرتع‌داران منطقه نیز با ایثار و پشتکار فراوان، در کنار نیرو‌های متخصص، در مهار این آتش سوزی در شهرستان ممسنی نقش آفرینی کردند.

گرجی‌زاده اضافه کرد: وجود پوشش گسترده علفزارها، درختان خشکیده، عبورناپذیری مسیر‌های کوهستانی و وزش باد‌های شدید، مهار آتش را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود، به گونه‌ای که با وجود چندین بار مهار موقت، شعله‌های آتش مجدد برافروخته می‌شد تا اینکه در نهایت، تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی نیرو‌ها در صبح امروز منجر به مهار کامل آتش شد.

او گفت: علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد و تاکنون آمار نهایی مربوط به میزان خسارات وارده به پوشش جنگلی و مرتعی منطقه اعلام نشده است.

بخشدار ماهور میلاتی ممسنی افزود: آتش سوزی دیگری نیز که در ارتفاعات کوه‌های بوان از توابع بخش مرکزی رخ داده بود با ورود نیرو‌های واکنش سریع حامیان طبیعت زاگرس و منابع طبیعی پس از ۲۴ ساعت تلاش بی وقفه مهار شد.

منبع: صدا و سیما