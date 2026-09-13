باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، در گفتوگو با العربی الجدید اعلام کرد: دستور کار نشست فردا در عمان مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است.
وی افزود: جزئیات توافق با عمان و نقشههای مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشورهای حاضر قرار خواهیم داد. توافق با عمان به هیچ وجه به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.
وزیر خارجه ایران گفت: شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز بازگشت آمریکا به تعهداتش در یادداشت تفاهم اسلام آباد است. ایران بر این باور است که کشورهای منطقه به تنهایی مسئول امنیت و ثبات آن هستند.
وی در ادامه گفت: امیدواریم که این گفتوگوها راه را برای رایزنیهای آتی درباره موضوعات مورد اهتمام کشورهای منطقه، هموار کند.
منبع: مهر