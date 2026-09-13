عراقچی گفت: در نشست فردا در عمان، مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز بررسی می‌شود و توافق تهران و مسقط به معنای بازگشایی تنگه نیست؛ ایران شرط بازگشایی را بازگشت آمریکا اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، در گفت‌و‌گو با العربی الجدید اعلام کرد: دستور کار نشست فردا در عمان مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است.

وی افزود: جزئیات توافق با عمان و نقشه‌های مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشور‌های حاضر قرار خواهیم داد. توافق با عمان به هیچ وجه به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.

وزیر خارجه ایران گفت: شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز بازگشت آمریکا به تعهداتش در یادداشت تفاهم اسلام آباد است. ایران بر این باور است که کشور‌های منطقه به تنهایی مسئول امنیت و ثبات آن هستند.

وی در ادامه گفت: امیدواریم که این گفت‌و‌گو‌ها راه را برای رایزنی‌های آتی درباره موضوعات مورد اهتمام کشور‌های منطقه، هموار کند.

منبع: مهر

برچسب ها: تنگه هرمز ، عراقچی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
تنگه هرمز مسدود و همچنان تحت کنترل نیروی دریایی سپاه است
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۳ - شهریور - ۱۴۰۵
عربستان سعودی جنایتکار از سال ۱۳۹۴ تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی جنگ و ناامنی در یمن و منطقه خاورمیانه بوده است.
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۳ - شهریور - ۱۴۰۵
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در بحرین و سایر کشورهای منطقه چه غلطی می کنند؟
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
نشست منطقه‌ای درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد و ما هم همه جانبه استقبال می کنیم نشست منطقه‌ای درباره تنگه هرمز 100 درصد فقط خدمت به آمریکا و غرب محسوب می شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
ولی اما ما از سال 1359 تاکنون با آمریکا و متحدانش 100 درصد فقط مشکل داریم
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
مشکلات مردم ایران و کشور ایران با نشست کشور‌های منطقه حل نخواهد شد و حل نمی شود
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
اعتراف واشنگتن پست: ترامپ به دنبال یک راه برای فرار از جنگ ایران است
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
از سال ۱۳۵۹ تاکنون آمریکا جنایتکار بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان است، نه ایران/ دوستان آمریکا حامی تروریسم، القاعده، داعش و سایر گروه های تروریستی هستند.
آمریکا، غرب، عربستان سعودی، امارات، رژیم کودک کش صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی برای ما یکی هستند.
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۳ - شهریور - ۱۴۰۵
عربستان سعودی جنایتکار از سال ۱۳۹۴ تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی جنگ و ناامنی در یمن و منطقه خاورمیانه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
چراغ سبز آمریکا به ژاپن برای ساخت زیردریایی اتمی!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
تمام پروژه‌های آشوب دشمن پس از جنگ تحمیلی سوم شکست خورد
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
عمان بدون رضایت آمریکا تفاهم تنگه هرمز با ایران را امضا می‌کند؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
واشنگتن هنوز گزینه نظامی را کنار نگذاشته است
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
آقای عراقچی چرا هر زمان قیمت نفت بالا میاره و به ضرر آمریکاست،شما شروع می کنید به مذاکره،نکنه برای منافع آمریکا کار می کنید.یکم از یمن یاد بگیرید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
عمان فقط برای امریکا و غرب خودشیرینی میکنه
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز همان نتیجه مانند توافق هسته ای برجام سال 1394 است و هم مذاکره عراقچی و... با جنایتکاران در رم، ژنو، عمان و اسلام آباد پاکستان است
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