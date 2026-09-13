باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد شهرداری در تعامل با شورای شهر اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته تا ماه قبل، تمام مصوبات شورا بررسی شده و در مجموع ۹۳ درصد مصوبات رأی مثبت داشته‌اند.

وی افزود: شهرداری تهران همچنین به ۹۶ درصد پرسش‌های اعضای شورای شهر پاسخ داده است. برخی پاسخ‌ها ممکن است برای اعضا قانع‌کننده نباشد که در این موارد آمادگی داریم جلسات تخصصی برگزار و موضوعات را مجدداً بررسی کنیم.

تغییر روند طرح تذکرات در شورای شهر

باقری درباره تغییر فرایند تذکرات در شورای شهر گفت: بر اساس قانون جدید و ماده ۱۱۰ قانون شوراها، تذکرات باید به صورت مکتوب به هیئت‌رئیسه ارائه شود و خلاصه آن توسط منشی‌های هیئت‌رئیسه در صحن قرائت شود.

معاون شهردار تهران تأکید کرد: شهرداری خود را همچنان مقید به پاسخگویی به تذکرات اعضای شورا می‌داند و تمامی موضوعات مطرح‌شده در صحن، پس از بررسی، به معاونان و مدیران مربوطه منتقل می‌شود.

وی همچنین از برگزاری جلسات هفتگی با اعضای شورا خبر داد و گفت: موضوعات مطرح‌شده در شورا، از جمله مسائل مربوط به حمل‌ونقل عمومی، به شهردار تهران نیز اطلاع داده می‌شود.

تحقق ۷۸ درصدی برنامه چهارم توسعه شهر تهران

باقری با اشاره به میزان اجرای برنامه چهارم توسعه و پیشرفت شهر تهران اظهار کرد: شهرداری تهران تاکنون ۷۸ درصد این برنامه را محقق کرده است.

وی با بیان اینکه بودجه سالانه، برشی از برنامه‌های توسعه شهر است، افزود: این میزان تحقق نشان می‌دهد اقدامات شهرداری بر اساس برنامه انجام می‌شود.

معاون شهردار تهران یکی از چالش‌های پیش‌روی تدوین برنامه جدید را پایان یافتن مدت طرح جامع و تفصیلی شهر تهران دانست و گفت: برای تدوین برنامه بعدی ابتدا باید تکلیف این اسناد بالادستی مشخص شود.

ارائه تفریغ بودجه ۱۴۰۴ تا دو هفته آینده

باقری از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تمام گزارش‌های لازم برای تدوین تفریغ بودجه در حال بررسی است و این گزارش تا دو هفته آینده در صحن شورا ارائه خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه متمم بودجه سال ۱۴۰۵ نیز به شورای شهر ارائه می‌شود، گفت: شهرداری هر سال متمم بودجه ارائه کرده است. امسال نیز علاوه بر اصلاحیه بودجه، متمم ارائه خواهد شد.

سود نزدیک به ۴ برابری برای سرمایه‌گذاران «مسکن بهشت»

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران درباره طرح «مسکن بهشت» نیز گفت: در مرحله نخست این طرح، پنج هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان شهرداری مشارکت کردند و توکن خریداری کردند.

باقری افزود: افرادی که بیشترین میزان توکن را خریداری کرده بودند، امکان خرید واحد‌های ۷۵ و ۹۵ متری در منطقه ۱۸ را پیدا کردند. قیمت خرید هر مترمربع برای این افراد حدود ۳۷ میلیون تومان بود، در حالی که قیمت هر مترمربع این واحد‌ها اکنون به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.

وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای کاهش هزینه ساخت اظهار کرد: عوارض ساخت‌وساز این مجتمع‌ها برای سازندگان بین پنج تا ۱۰ سال تقسیط شده است.

باقری از آماده شدن مرحله دوم طرح «مسکن بهشت» خبر داد و گفت: زمین‌هایی در مناطق ۲۲گانه برای اجرای مرحله دوم آماده شده و طرح برای تصویب به صحن شورا ارائه خواهد شد.

افزایش مسیر ارتقای کارکنان شهرداری

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع انسانی گفت: با تغییر آیین‌نامه‌های ارتقا، میزان ارتقای کارکنان در پنج سال آینده معادل میزان ارتقای آنان در ۱۰ سال گذشته خواهد بود که هدف از آن افزایش حقوق و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان است.

معاون شهردار تهران درباره حقوق کارکنان نیز گفت: میزان افزایش حقوق بر اساس نظام پرداخت هماهنگ و قانون کار تعیین می‌شود و در برخی موارد حتی کارکنان رسمی به دلیل تفاوت دریافتی، تمایل به تغییر وضعیت شغلی به قرارداد‌ی دارند.

۱۸ مقصد تفریحی برای سفر کارکنان

باقری در پایان با اشاره به برنامه‌های رفاهی کارکنان شهرداری تهران اظهار کرد: جشنواره ورزشی «بهشت» با هدف افزایش نشاط کارکنان برگزار شده و سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر در آن مشارکت کردند.

وی افزود: برای سفر و تفریح کارکنان نیز ۱۸ مقصد گردشگری پیش‌بینی شده است و تلاش می‌شود در هر شهر، امکانات مناسبی برای استفاده کارکنان شهرداری فراهم شود.