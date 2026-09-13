باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا اظهر مدیر خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اهمیت و نقش محوری خدمات فنی حفاری در شتاب بخشی به عملیات‌های حفاری، تعمیر و تکمیل چاه‌های نفت و گاز و تاثیر مستقیم این خدمات در تولیدی شدن و افزایش دبی چاه‌ها گفت: این خدمات تخصصی در مجموع افزون بر ۲۵ عملیات متنوع کاربردی است که مدیریت خدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری با بهره مندی از متخصصان مجرب و تجهیزات لازم قادر به ارائه آنها براساس استاندارد‌های جهانی می‌باشد.

وی افزود: از ابتدای فروردین تا نیمه شهریور امسال براساس درخواست شرکت‌های متقاضی اعم از دولتی و خصوصی و نیاز پروژه‌های در دست اجرای شرکت ملی حفاری، هشت مورد عملیات اسیدکاری گسترده، ۴۰ مورد اسیدکاری ویژه، ۸۸۱ مورد سیمانکاری و ۸۱۸ مورد عملیات تزریق پذیری بر روی چاه‌های نفت و گاز انجام گردید.

اظهر گفت: ۱۱۸ مورد عملیات لوله مغزی سیار، ۱۶۴ مورد آزمایش چاه با ساق مته، ۲۲۸ مورد لوله گذاری چاه، ۶۶ مورد نصب آویزه آستری و ۴۶ مورد آزمایش بهره دهی چاه انجام شد که هرکدام از این گزینه‌ها در چارچوب تلفیق دانش علمی و تجربی متخصصان این مدیریت با استفاده از ابزار، تجهیزات و ماشین آلات خاص محقق می‌شود.

مدیرخدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران توضیح داد: حفاری با هوا و حفاری به روش فروتعادلی (UBD) از دیگر بخش‌های تخصصی در حوزه این مدیریت است و در عملیات حفاری با هوا در همین مدت با ۹ عملیات ویژه و کامل، چهار هزار و ۳۳۴ متر حفاری و در حفاری فروتعادلی ۱۴ عملیات ویژه انجام شد.

وی گفت: ارائه خدمات در مدیریت خدمات فنی برحسب درخواست بیش از ۲۰ شرکت دولتی و خصوصی متقاضی و پروژه‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران صورت می‌گیرد که در نیمه نخست امسال با کاهش ۷۰ درصدی ساعات انتظار عملیات، در قیاس با مدت مشابه سال گذشته با وجود شرایط خاص عملکردی مشابه از نظر تعداد عملیات داشته است، اما در مقایسه با دوره‌های مشابه در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ تعداد عملیات‌های انجام شده به ترتیب ۱۱.۵ و ۱۴.۶ درصد افزایش دارد.

اظهر به طرح بزرگ بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری و تجهیزات خدمات جانبی فنی حفاری که از سوی شرکت ملی نفت ایران و مدیریت ارشد شرکت ملی حفاری با جدیت پی جویی و در مراحل اجرا قرار دارد اشاره و یادآور شد: با نوسازی، روز آمدی و کاربست تجهیزات نوین به طور قطع گستره خدمات این حوزه وسیع‌تر و کیفیت و کمیت خدمات نیز بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، شرکت ملی حفاری ایران هم‌اکنون ۷۳ دستگاه حفاری خشکی و دریایی (در کلاس‌های سبک، سنگین و فوق‌سنگین) در تملک دارد.