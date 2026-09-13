با حضور مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، فرآیند مولدسازی اراضی زندان رجایی‌شهر آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  احسان عسکری رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل سازمان از اراضی زندان رجایی‌شهر کرج بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور سرپرست مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت، رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس دادگستری استان و دادستان استان انجام شد، ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح مولدسازی و تعیین تکلیف اراضی زندان رجایی‌شهر مورد بررسی قرار گرفت.

اراضی این مجموعه در مساحتی بالغ بر ۶۳ هکتار قرار دارد که با آغاز فرآیند مولدسازی، اقدامات لازم برای بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در جریان این بازدید بر اهمیت استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملکی و دارایی‌های دولت و تسریع در اجرای فرآیند مولدسازی تأکید کرد.

این اقدام در راستای فعال‌سازی دارایی‌های غیرمولد و تبدیل آنها به منابع مولد و مؤثر در توسعه و عمران کشور انجام می‌شود.

برچسب ها: مولد سازی ، اموال تملیکی
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