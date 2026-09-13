باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی جدی بخش خصوصی در توسعه اقتصاد خلاق کشور گفت: رویداد ملی صنایع خلاق باید از یک رویداد صرفاً نمایشگاهی فراتر رود و به بستری برای شناسایی مسائل واقعی بنگاه‌های بزرگ، شکل‌گیری زنجیره ارزش و تأمین صنایع خلاق، توسعه بازار و شبکه‌سازی میان فعالان این حوزه تبدیل شود.

وی در نشست با شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ حوزه صنایع خلاق، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق در اصفهان اظهار کرد: این رویداد با طراحی دبیرخانه رویداد ملی صنایع خلاق و با هدف ایجاد زمینه برای توسعه اقتصاد خلاق در کشور و حمایت از شرکت‌های فعال این حوزه برگزار می‌شود.

بهرامی با قدردانی از همراهی بخش خصوصی، به‌ویژه اتاق بازرگانی ایران، گفت: حمایت‌های اتاق ایران، کمیسیون دانش‌بنیان، کمیسیون گردشگری و سایر کمیسیون‌های مرتبط، در شکل‌گیری و برگزاری این رویداد نقش مؤثری داشته است. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت معاونت اشتغال و رفاه، از ابتدای آغاز این رویداد همراهی و حمایت خود را اعلام کرده است.

رئیس مرکز راهبری ستادهای اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی افزود: اگر اقتصاد دانش‌بنیان بیش از هر چیز بر فناوری تکیه دارد، اقتصاد خلاق بر پایه خلاقیت، نوآوری، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی شکل می‌گیرد و از همین منظر، توسعه صنایع خلاق می‌تواند یکی از مسیرهای مهم برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور باشد.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۱۳ حوزه تخصصی در سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای توسعه اقتصاد خلاق، تصریح کرد: رویکرد جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، توجه ویژه به توسعه اقتصاد خلاق و حمایت از شرکت‌های صنایع خلاق است و این معاونت تلاش دارد با همکاری بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان دولتی، نظام حکمرانی جدیدی را مبتنی بر ظرفیت‌های بخش خصوصی شکل دهد.

بهرامی تأکید کرد: در این مدل، معاونت علمی قرار نیست متولی مستقیم همه امور باشد، بلکه نقش اصلی خود را تسهیل‌گری می‌داند تا ظرفیت‌های بخش خصوصی، شرکت‌های صنایع خلاق و نهادهای دولتی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی درباره ساختار رویداد ملی صنایع خلاق گفت: این رویداد در سه بخش نمایشگاهی، جشنواره و فراخوان‌های عمومی طراحی شده است؛ در بخش نمایشگاهی، دستاوردهای شرکت‌های خلاق معرفی می‌شود، در بخش جشنواره برندهای برتر شناسایی و برای تقویت و برندسازی آنها برنامه‌ریزی شده و در بخش فراخوان‌های عمومی نیز حمایت از توسعه محصولات و خدمات خلاقانه و تجاری‌سازی آنها دنبال می‌شود.

رئیس مرکز راهبری ستادهای اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی با تشریح روند اجرایی رویداد اظهار کرد: فراخوان ثبت‌نام از ۱۱ اردیبهشت‌ماه آغاز شد و تا ۱۱ تیرماه ادامه داشت. پس از غربالگری اولیه تا ۳۰ تیرماه، فرآیند داوری تخصصی و ارسال طرح‌های برجسته و منتخب به کلینیک رشد تا ۱۰ شهریورماه انجام شد و فرآیند منتورینگ نیز در شهریورماه آغاز شده است. شرکت‌های برتر برای حضور در بخش نمایشگاهی نیز در پایان شهریورماه معرفی خواهند شد.

بهرامی ادامه داد: در بخش نمایشگاهی، حدود ۳۹۴ درخواست ثبت شد که پس از بررسی و ارزیابی در دبیرخانه و شورای داوری، حدود ۱۵۰ شرکت برای حضور در نمایشگاه انتخاب خواهند شد. همچنین ۳۵ جایزه یک‌میلیارد تومانی در پنج شاخص تخصصی و یک جایزه «تندیس الماس» به ارزش دو میلیارد تومان برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در بخش جشنواره نیز ۷۰ شرکت برتر انتخاب شده‌اند که در زمان برگزاری رویداد در اصفهان، در حضور داوران، سرمایه‌گذاران و شبکه منتورینگ با یکدیگر رقابت خواهند کرد و برگزیدگان به‌صورت میدانی انتخاب می‌شوند.

بهرامی با اشاره به حمایت‌های معاونت علمی از شرکت‌های فعال در حوزه صنایع خلاق گفت: منابعی در قالب تسهیلات کم‌بهره و تسهیلات قابل تبدیل به بلاعوض برای حمایت از توسعه محصولات، خدمات و تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه و خلاقانه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از اختصاص حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از توسعه کسب‌وکارهای خلاق خبر داد و گفت: آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در این زمینه برگزار می‌شود و این حمایت می‌تواند در کنار منابع پیش‌بینی‌شده معاونت علمی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق کشور ایجاد کند.

رئیس مرکز راهبری ستادهای اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی را از استان‌های دارای بیشترین میزان مشارکت در این رویداد عنوان کرد و گفت: تلاش شده است فرآیند داوری در دو مرحله ارزیابی عمومی و تخصصی با دقت انجام شود تا بهترین و شایسته‌ترین طرح‌ها و آثار برای حضور در مراحل مختلف رویداد انتخاب شوند.

بهرامی در ادامه، هدف اصلی از برگزاری نشست با شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ صنایع خلاق را فراتر از جلب حمایت مالی دانست و گفت: انتظار ما این است که شرکت‌های بزرگ از جایگاه «حمایت‌کننده» به «شریک توسعه صنایع خلاق» تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت رویداد ملی صنایع خلاق صرفاً با تعداد غرفه‌ها، میزان بازدیدکنندگان یا برگزاری برنامه‌های جانبی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه زمانی می‌توان از موفقیت این رویداد سخن گفت که مسائل واقعی بنگاه‌های بزرگ شناسایی و با کمک شرکت‌های خلاق برای آنها راهکار ارائه شود، زنجیره ارزش و تأمین صنایع خلاق شکل بگیرد و مسیر توسعه بازار، سرمایه‌گذاری و شبکه‌سازی میان بازیگران این زیست‌بوم هموار شود.

بهرامی با دعوت از شرکت‌های بزرگ برای حضور در رویداد ملی صنایع خلاق در اصفهان اظهار کرد: فضای نمایشگاهی به‌صورت رایگان در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار خواهد گرفت و تلاش می‌شود بخشی از هزینه‌های غرفه‌سازی نیز با همکاری مجموعه‌های مرتبط تأمین شود تا نمایشگاهی با معماری خلاقانه، درخور فرهنگ و پیشینه ایران اسلامی شکل گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: رویداد ملی صنایع خلاق می‌تواند نقطه آغاز یک همکاری گسترده میان دولت، بخش خصوصی، شرکت‌های خلاق، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان باشد؛ همکاری‌ای که هدف آن نه صرفاً برگزاری یک رویداد، بلکه ساختن مسیر تازه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد خلاق ایران است.