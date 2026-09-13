مطالعه‌ای که توسط پژوهشگران در کره جنوبی انجام شده، ارتباطی میان مصرف دارو‌های کاهش وزن و نرخ بالاتر گزارش افسردگی و افکار خودکشی یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پژوهشگران در کره جنوبی داده‌های مربوط به سلامت و وضعیت روانی حدود ۲۷ هزار بزرگسال را تحلیل کردند که شامل ۸۴۶ نفر می‌شد که مصرف دارو‌های تجویزی کاهش وزن را گزارش کرده بودند. آنها دریافتند که احتمال گزارش افسردگی در مصرف‌کنندگان این دارو‌ها ۹۳ درصد و احتمال گزارش افکار خودکشی ۱۶۸ درصد بیشتر از افراد غیرمصرف‌کننده بوده است.

حدود ۲۲ درصد از مصرف‌کنندگان دارو‌های کاهش وزن از افسردگی رنج می‌بردند (در مقایسه با ۱۱ درصد در میان غیرمصرف‌کنندگان)، در حالی که حدود ۱۰ درصد از مصرف‌کنندگان افکار خودکشی را گزارش کردند (در مقایسه با ۴.۵ درصد در میان غیرمصرف‌کنندگان). همچنین، ۲.۲ درصد از مصرف‌کنندگان برنامه‌ریزی برای خودکشی را گزارش دادند، در حالی که این رقم برای غیرمصرف‌کنندگان ۱.۴ درصد بود.

این مطالعه همچنین رابطه میان بازگشت وزن و سلامت روان را در میان مصرف‌کنندگان دارو‌های GLP-۱ بررسی کرد. پژوهشگران دریافتند افرادی که بین ۵.۹ تا ۱۰ کیلوگرم وزن دوباره اضافه کرده بودند، ۶۵ درصد بیشتر از کسانی که بین ۲.۷ تا ۵.۹ کیلوگرم افزایش وزن داشتند، افکار خودکشی را گزارش کردند. این رقم در میان کسانی که بیش از ۱۰ کیلوگرم وزن دوباره اضافه کرده بودند، به ۲۶۷ درصد رسید.

احتمال برنامه‌ریزی برای خودکشی و مراجعه به مشاوره سلامت روان نیز در میان افرادی که وزن بیشتری دوباره اضافه کرده بودند، افزایش یافت؛ با این حال، این مطالعه افزایش آشکاری در خطر افسردگی مرتبط با بازگشت وزن ثبت نکرد. پژوهشگران تأکید کردند که مطالعه آنها ماهیت مشاهده‌ای داشته است؛ بنابراین، نمی‌تواند ثابت کند که دارو‌های کاهش وزن باعث افسردگی یا افکار خودکشی می‌شوند. عوامل دیگری ممکن است این ارتباط مشاهده‌شده را توضیح دهند و برای تعیین ماهیت دقیق این رابطه، به تحقیقات بیشتری نیاز است.

این مطالعه در «مجله پزشکی خانواده کره» (Korean Journal of Family Medicine) منتشر شد و بر داده‌های «بررسی ملی سلامت و تغذیه کره» (KNHANES) که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ گردآوری شده بود، تکیه داشت. در این مطالعه مشخص نشده بود که شرکت‌کنندگان دقیقاً از کدام نوع دارو‌های GLP-۱ استفاده کرده‌اند.

منبع: دیلی میل

برچسب ها: افسردگی ، خودکشی ، کاهش وزن ، دارو
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