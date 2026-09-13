بانوان قرآنی معماران آینده ایران در دانشگاه و جامعه هستند

باشگاه خبرنگاران جوان- مسعود حبیبی روز یکشنبه در آیین اختتامیه بخش خواهران سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت به میزبانی دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود افزود: بانوان و مادران آینده با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی باید در تربیت نسل فردا و حل مسایل جامعه نقش پررنگ‌تری داشته باشند.

وی با اشاره به نقش زنان در حفظ همبستگی اجتماعی در شرایط جنگی کشور، ادامه داد: زنان و دختران ایرانی آگاهانه در میدان حضور دارند، عاقلانه می‌اندیشند، عاشقانه تربیت می‌کنند و با کرامت در جامعه اثرگذار هستند.

وی اضافه کرد: کتاب قرآن چراغ راه زندگی است که تمسک و انس با این کتاب آسمانی گره‌گشای حل مسایل و کاهش آسیب‌های تربیتی و اجتماعی است و دانشجویان، اساتید و دانشگاهیان فعال در حوزه قرآن، سفیران قرآنی در دانشگاه‌ها هستند و باید از ظرفیت خود برای گسترش مفاهیمی همچون مهربانی، مدارا، تکریم انسان‌ها، عدالت و دوری از ظلم در جامعه استفاده کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه دانشگاه پیشرو و الگویی برای جامعه است، بیان کرد: دانشگاه در حرکت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور نقش پررنگ دارد و باید محیط دانشگاه به مفاهیم والای قرآنی آراسته شود که در تحقق این رویکرد فعالان قرآنی نقشی مهم دارند.

حبیبی با ارایه پیشنهاد اعلام فراخوانی برای ارائه راهکار‌های قرآنی در زمینه حل مسایل و آسیب‌های موجود در میان جوانان و دانشگاهیان، گفت: انتظار می‌رود برگزاری این فراخوان برای بهره‌مندی از ارایه راهکار‌های فعالان و اندیشمندان قرآنی تسریع شود تا در آذرماه و همزمان با روز دانشجو بتوان مقالات و مباحث ارائه‌شده در این فراخوان را در دانشگاه‌ها در مسیر رفع مسایل دانشجویی مطرح کرد.

وی بیان کرد: بیش از ۶۷ هزار نفر برای شرکت در سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت نظام سلامت نام‌نویسی کردند که نسبت به دوره‌های پیشین شمار شرکت‌کنندگان رشد قابل توجهی داشت.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر از راه‌یافتگان و نخبگان جشنواره برای حضور در مرحله نهایی به میزبانی دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود حضور یافتند.

مرحله پایانی رقابت‌های سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت نظام سلامت با حضور یک‌هزار و ۲۰۰ نخبه قرآنی از جامعه اساتید، کارکنان و دانشجویان به میزبانی دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود در سه بخش آوایی، غیرآوایی و خواهران برگزار شد.