رئیس اداره نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش بابلسر نرخ باسوادی در این شهرستان را بالای ۹۵ درصد اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نقوی رئیس اداره نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش بابلسر گفت: نرخ باسوادی در بابلسر بالای ۹۵ درصد است و به همین دلیل جامعه آماری افراد بی‌سواد و کم‌سواد شهرستان محدود است.

او با بیان اینکه سهمیه سوادآموزی نیز متناسب با جامعه آماری هر شهرستان تعیین می‌شود، افزود: در دوره گذشته ۱۹ کلاس در سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم فعال بود و ۴۴ نفر در این دوره‌ها ثبت‌نام کردند که ۲۶ نفر موفق به قبولی و دریافت مدرک پایان دوره شدند.

نقوی گفت: برای شناسایی و جذب افراد مشمول، به همکاری دستگاه‌هایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، ثبت احوال، فرمانداری، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شورا‌های اسلامی نیاز داریم.

او در ادامه افزود: انتظار ما از شورای آموزش و پرورش، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و تسهیل شناسایی افرادی است که در جامعه آماری سوادآموزی قرار می‌گیرند.

رئیس اداره نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش بابلسر گفت: به دلیل متمرکز بودن کلاس‌ها، دسترسی برخی افراد روستایی به محل آموزش با مشکل مواجه است و در این زمینه رایزنی‌هایی با استان و وزارتخانه برای تسهیل روند آموزش انجام شده است.