مردم کُرد نقشه دشمن برای ایجاد شکاف قومی را خنثی کردند

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدحسین رجبی یکشنبه ۲۲ شهریور در مراسم گرامیداشت شهید کاک‌درویشی گفت: دشمنانی که از اقتدار ایران ناراضی هستند، تلاش می‌کنند از مردم ایران، مردم آذربایجان غربی، کُردها، اقوام ایرانی و حتی خانواده‌های شهدا انتقام بگیرند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم عواملی که می‌تواند این اقتدار و استحکام درونی را تضعیف کند، در جامعه اثرگذار شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: امروز همه ما یک مشت محکم به اندازه ایران بزرگ در برابر تهدیدها هستیم و باید مراقب باشیم این وحدت و انسجام آسیب نبیند.

وی با اشاره به سابقه مجاهدت «شهید کاک اسماعیل کاک‌درویش» گفت: چنین انسان‌هایی سال‌ها برای اسلام، ایران و امنیت مردم مجاهدت کردند و طبیعی است که پاداش چنین مجاهدتی شهادت باشد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی ادامه داد: شایسته نیست جریان‌های ضدانقلاب و دشمنان ایران، نام و جایگاه شهید کاک‌درویش را در کنار خود قرار دهند، چرا که مردم کردستان و خانواده‌های شهدا همواره در مسیر دفاع از ایران و امنیت کشور ایستاده‌اند.

وی با اشاره به شرایط کشور در عرصه جنگ و تقابل با استکبار جهانی تصریح کرد: امروز جامعه ما در شرایطی قرار دارد که در عین مواجهه با یک جنگ گسترده و رویارویی با قدرت‌های بزرگ، از امنیت کامل برخوردار است و مردم احساس اقتدار و سربلندی دارند.

سردار رجبی با بیان اینکه ایران، از تمدن و ظرفیت بالایی برخوردار است و در عرصه‌های مختلف حرف برای گفتن، گفت: دشمن تلاش می‌کند علاوه بر اقدامات نظامی، ظرفیت‌های مختلف جهانی را نیز علیه جمهوری اسلامی ایران بسیج کند.

وی افزود: بسیاری از کارشناسان نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و اندیشکده‌های جهان نیز بر این واقعیت اذعان دارند که اهداف آمریکا در این جنگ محقق نشده است و جمهوری اسلامی ایران توانسته است در عرصه‌های مختلف، دست برتر خود را حفظ کند و این پیروزی را تثبیت کند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، حضور و ایستادگی مردم ایران را از دیگر عوامل پیروزی در این جنگ نابرابر عنوان کرد و گفت: نباید فراموش کنیم که این پیروزی حاصل مجاهدت یکایک مردم ایران است؛ کرد، ترک، فارس، لر، عرب، سیستانی و همه اقوام ایرانی در رقم خوردن این پیروزی تاریخی نقش داشته‌اند و همه ملت ایران در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

سردار رجبی با اشاره به نقش مردم آذربایجان غربی و کردستان در تحولات اخیر بیان کرد: آنچه در استان‌های آذربایجان‌غربی و کردستان اتفاق افتاد، از نظر من یک معجزه بود، مردم کُرد با هوشمندی، عقلانیت و درک صحیح از شرایط، به‌موقع تصمیم گرفتند و نشان دادند که دشمن شناخت درستی از آنان ندارد.

وی در ادامه بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند از ظرفیت قومیت‌های مختلف، از جمله مردم کرد، علیه ایران استفاده کند، اما این تصور کاملاً اشتباه بود مردم کرد، ایرانیان اصیل و وفادار به کشور هستند و نشان دادند که در برابر دشمنان ایران و تمامیت ارضی کشور ایستادگی می‌کنند.