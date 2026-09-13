باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - لیتوانی روز یکشنبه فرودگاه بینالمللی ویلنیوس را در واکنش به مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی این کشور تعطیل کرد و ناتو نیز دستکم یک جنگنده را برای بررسی وضعیت به پرواز درآورد.
مرکز مدیریت بحران ملی لیتوانی اعلام کرد فرودگاه ویلنیوس در پی گزارش مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی این کشور بسته شد. ناتو نیز دستکم یک جنگنده را از پایگاه شائولیای در شمال لیتوانی به پرواز درآورد؛ جایی که نیروی هوایی ایتالیا در چارچوب مأموریت دفاع هوایی ناتو در منطقه بالتیک مستقر است.
برگزارکنندگان ماراتن ویلنیوس به رویترز گفتند این رویداد ورزشی که همزمان در پایتخت لیتوانی برگزار میشد، متوقف نشد.
کشورهای واقع در جناح شرقی ناتو طی سالهای اخیر بارها از ورود پهپادها به حریم هوایی خود خبر دادهاند؛ حوادثی که به ادعا ی آنها در ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین رخ دادهاند.
منبع: رویترز