بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و پرداخت مالیات متعلق است و این مهلت تمدید نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی که بر اساس چارچوب زمانی تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم پایان تیرماه است، امسال در راستای تکریم مودیان و با درک شرایط حاکم بر کشور و پس از پیگیری‌های ویژه این سازمان و تصویب مراجع ذی‌صلاح، تا پایان شهریورماه تمدید شده بود.

بر اساس مجوز اخذشده از مراجع ذی‏صلاح، اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق برای عملکرد سال ۱۴۰۴ خود اقدام کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است ۳۱ شهریورماه آخرین فرصت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی است و مجوزی برای تمدید این مهلت صادر نشده است، لذا هر گونه گمانه‌‏زنی و شایعه در خصوص احتمال تمدید این مهلت بی‌پایه و اساس است. ضروری است مودیان محترم انجام تکالیف مالیاتی خود را به ساعات پایانی مهلت یادشده موکول نکنند.

منبع: رسانه مالیاتی ایران

برچسب ها: اظهارنامه مالیاتی ، مالیات
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