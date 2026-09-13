باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز یکشنبه گفت که روسیه برگزاری مذاکرات سهجانبه با ایالات متحده و اوکراین در ماه اکتبر را رد نمیکند.
او اطلاعات بیشتری درباره دیدار احتمالی ارائه نکرد. پیشتر امروز، یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در امور سیاست خارجی گفت که امارات متحده عربی در میان کشورهای دیگر آماده میزبانی از این مذاکرات است.
پسکوف در مورد پیشروی انصار الله در یمن نیز به خبرنگاران گفت که اولویت باید تثبیت اوضاع باشد که «مملو از تشدید قابل توجه» است. او هشدار داد که این درگیری پیامدهای «جدی» برای منطقه و اقتصاد جهانی خواهد داشت.
منبع: اسپوتنیک