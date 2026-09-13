باشگاه خبرنگاران جوان؛مطالعات و برنامه‌ریزی برای اجرای این عملیات پیچیده و چندرشته‌ای از سال ۱۴۰۴ به همت یکی از شرکت‌های تابع هلدینگ انرژی پاسارگاد آغاز شد و با همکاری چند شرکت ایرانی در حوزه‌های تخصصی مختلف به مرحله اجرا رسید.

اجرای موفق عملیات شکست هیدرولیکی اسیدی–پروپانتی در چاه جفیر-۱۱، از نخستین تجربه‌های اجرای این فناوری در میدان‌های سپهر و جفیر به شمار می‌رود و می‌تواند ظرفیت‌های مهندسی و عملیاتی کشور را برای توسعه و بهره‌برداری از مخازن کم‌تراوا تقویت کند.

این دستاورد حاصل تنها چند ساعت عملیات نهایی پمپاژ نیست، بلکه نتیجه تدوین و اجرای یک طرح یکپارچه مهندسی، تدارکاتی و عملیاتی است که در آن مجموعه‌ای از مطالعات پیچیده و بین‌رشته‌ای در حوزه‌های مهندسی مخزن، ژئومکانیک، مهندسی بهره‌برداری، تکمیل چاه، تحریک چاه و یکپارچگی چاه انجام شده است.

در فرایند آماده‌سازی این عملیات، آزمایش‌های تشخیصی مورد نیاز انجام شد و پس از تکمیل طراحی‌های مهندسی، تجهیزات و مواد تخصصی تأمین و هماهنگی‌های لازم میان گروه‌های مختلف تخصصی صورت گرفت تا عملیات در چاه جفیر-۱۱ اجرا شود.

اکنون داده‌های حاصل از عملیات در حال پایش و تحلیل است و رفتار فشار پس از عملیات، روند تمیزسازی چاه، حجم بازیافت سیالات و شاخص‌های عملکردی چاه جفیر-۱۱ در حال بررسی‌های فنی است.