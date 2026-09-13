تیم ملی والیبال ایران در فینال مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ با نتیجه ۳ بر صفر مقابل ژاپن مغلوب شد و مقام دوم را از آن خود کرد.

باشگاه خبر نگاران جوان - مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ امروز (یکشنبه ۲۲ شهریور) با دو دیدار در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری شد.

تیم ملی والیبال ایران نیز از ساعت ۱۴ به وقت تهران در فینال این مسابقات به مصاف ژاپن میزبان رفت و سه بر صفر مغلوب حریف قدرتمند خود شد که بیش از ۱۰ هزار تماشاگر ژاپنی سامورایی‌ها را در این دیدار همراهی کردند.

شاگردان روبرتو پیاتزا که با صعود به فینال سهمیه رقابت‌های جهانی ۲۰۲۷ را به دست آورده بودند، در سه ست متوالی این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کردند تا به مقام نایب قهرمانی آسیا اکتفا کنند. ملی پوشان ایران در این دیدار تا آخرین نفس جنگیدند و نمایش قابل قبولی مقابل تیم ششم جهان داشتند.

محمد ولی زاده، عرشیا به نژاد، مرتضی شریفی، سید عیسی ناصری، علی حاجی پور، پوریا حسین خانزاده و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

ایلشن داوودی‌پور محمدنیما باطنی، امین اسماعیل نژاد، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی ایران در مسابقات فوکوئوکا هستند.

لاری اوباده، فوکاتسو هیدئومی، یوکی ایشیکاوا، تایشی اونودرا، یوجی نیشیدا و ران تاکاهاشی ترکیب شروع کننده تیم ژاپن در این مسابقه بود.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال از جمله تماشاگران این مسابقه بود که به مدت ۹۱ دقیقه پیگیری شد. داورانی از ترکیه و استرالیا قضاوت این دیدار را برعهده داشتند. علی حاجی‌پور در این دیدار اسپک با سرعت ۱۱۰ کیلومتر زد.

تیم ملی والیبال ژاپن با کسب ۱۰ مقام قهرمانی، ۴ نایب‌قهرمانی و ۴ مدال برنز (مجموعاً ۱۸ بار روی سکو رفتن) پرافتخارترین تیم تاریخ رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا بود و امروز به یازدهمین قهرمانی و مدال طلا خود دست یافت و سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را نیز به دست آورد.

تیم ملی ایران نیز با کسب مقام نایب قهرمانی این دوره از مسابقات و در مجموع با کسب ۴ مدال طلا، ۴ عنوان نایب‌قهرمانی و ۱ مدال برنز در رتبه سوم افتخارآفرینان این مسابقات قرار دارد.

دو تیم ایران و ژاپن در سال ۱۹۵۸ برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی به مصاف یکدیگر رفتند و تا کنون ۴۹ مسابقه با هم داشتند که در ۳۰ دیدار سامورایی‌ها فاتح میدان شدند و در ۱۹ مسابقه ایران به پیروزی رسیده است.

مرتضی قنبر افجه‌ای به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، وحید باقری (مربی بدنساز) و سجاد نوری (ماسور) کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را تشکیل می‌دهند.

در دیدار رده بندی این مسابقات نیز تیم کره جنوبی سه بر دو استرالیا را شکست داد و به مدال برنز و مقام سومی دست یافت. تیم ملی والیبال کره‌جنوبی با ۴ قهرمانی، ۴ نایب‌قهرمانی و ۱۰ مدال برنز (مجموعاً ۱۸ بار روی سکو رفتن) در رتبه دوم افتخارآفرینان این مسابقات قرار دارد. 

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برچسب ها: والیبال ، ایران ، ژاپن
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