باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی ساواته ایران که با ترکیبی متحول شده و متشکل از جوانان آتیه ساز خود در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی فرانسه شرکت کرده بود با کسب دو مدال برنز به کار خود پایان داد.



مسابقات جهانی ساواته ۲۰۲۶ طی روزهای ۹ الی ۱۲ سپتامبر (۱۸ الی ۲۱ شهریورماه) به میزبانی شهر "بولون" و با حضور ورزشکارانی از ۴۵ کشور جهان برگزار شد.



در وزن ۷۰- کیلوگرم محمدحسین فلاح پس از کسب برد مقابل حریفانی از هنگ کنگ، آلمان، ایتالیا و سنگال به مرحله نیمه نهایی راه یافت که در این مرحله با شکست برابر حریف سرشناس فرانسوی، از راهیابی به فینال بازماند و به مدال برنز دست یافت.



در وزن ۷۵- کیلوگرم، فرزام فلاح جوان با آتیه ساواته ایران پس از کسب برد مقابل حریفانی از ژاپن، آلمان و مجارستان در مرحله نیمه نهایی با قبول شکست برابر "ایدن گارسیا" قهرمان جهان از فرانسه، مدال برنز این وزن را از آن خود کرد.



در سایر مسابقات حساس، حمزه مرادیان سرمربی- بازیکن در وزن ۶۵- کیلوگرم و مسعود عسکری کاپیتان تیم‌ملی در وزن ۸۵- کیلوگرم با شکست برابر حریفان فرانسوی از کسب مدال بازماندند.



در حاشیه برگزاری این رقابت‌ها، جلسه هیات رئیسه و مجمع عمومی فدراسیون بین المللی ساواته با حضور حمیدرضا حصارکی دبیرکل فدراسیون بین المللی ساواته، رئیس کنفدراسیون ساواته آسیا و رئیس انجمن ساواته ایران برگزار شد.

همچنین، علی قاسمی نایب رئیس انجمن و غلامرضا کیکاوس‌زمان سرپرست تیم ملی در این اعزام به نمایندگی از کشورمان در مجمع عمومی حضور یافتند.



در این دوره از رقابت‌ها، کوروش رفیعی، وحید سنائی و کیارش قناعتی پس از قبولی در آزمون تئوری و عملی داوری، به درجه بین المللی ارتقاء پیدا کردند.



همچنین آنا خسروی و فرزانه حیدری مهیاری داوران بین المللی ساواته ایران با انجام قضاوت هایی قابل قبول و پس از تایید کمیته داوران FISav به همراه سایر داوران کشورمان برای قضاوت در مسابقات نیمه نهایی و فینال در لیست داوران این مرحله قرار گرفتند.



حمزه مرادیان و ساحل خراسان زاد به عنوان سرمربی و احسان فسنقری و وحید سنائی به عنوان مربی مسئولیت هدایت تیم های ملی ساواته آقایان و بانوان را در این دوره از مسابقات جهانی بر عهده داشتند.