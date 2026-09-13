تیم ملی ساواته ایران به دو مدال برنز در رقابت‌های جهانی فرانسه دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی ساواته ایران که با ترکیبی متحول شده و متشکل از جوانان آتیه ساز خود در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی فرانسه شرکت کرده بود با کسب دو مدال برنز به کار خود پایان داد.

مسابقات جهانی ساواته ۲۰۲۶ طی روزهای ۹ الی ۱۲ سپتامبر (۱۸ الی ۲۱ شهریورماه) به میزبانی شهر "بولون" و با حضور ورزشکارانی از ۴۵ کشور جهان برگزار شد.

در وزن ۷۰- کیلوگرم محمدحسین فلاح پس از کسب برد مقابل حریفانی از هنگ کنگ، آلمان، ایتالیا و سنگال به مرحله نیمه نهایی راه یافت که در این مرحله با شکست برابر حریف سرشناس فرانسوی، از راهیابی به فینال بازماند و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۷۵- کیلوگرم، فرزام فلاح جوان با آتیه ساواته ایران پس از کسب برد مقابل حریفانی از ژاپن، آلمان و مجارستان در مرحله نیمه نهایی با قبول شکست برابر "ایدن گارسیا" قهرمان جهان از فرانسه، مدال برنز این وزن را از آن خود کرد.

در سایر مسابقات حساس، حمزه مرادیان سرمربی- بازیکن در وزن ۶۵- کیلوگرم و مسعود عسکری کاپیتان تیم‌ملی در وزن ۸۵- کیلوگرم با شکست برابر حریفان فرانسوی از کسب مدال بازماندند.

در حاشیه برگزاری این رقابت‌ها، جلسه هیات رئیسه و مجمع عمومی فدراسیون بین المللی ساواته با حضور حمیدرضا حصارکی دبیرکل فدراسیون بین المللی ساواته، رئیس کنفدراسیون ساواته آسیا و رئیس انجمن ساواته ایران برگزار شد.
همچنین، علی قاسمی نایب رئیس انجمن و غلامرضا کیکاوس‌زمان سرپرست تیم ملی در این اعزام به نمایندگی از کشورمان در مجمع عمومی حضور یافتند.

در این دوره از رقابت‌ها، کوروش رفیعی، وحید سنائی و کیارش قناعتی پس از قبولی در آزمون تئوری و عملی داوری، به درجه بین المللی ارتقاء پیدا کردند.

همچنین آنا خسروی و فرزانه حیدری مهیاری داوران بین المللی ساواته ایران با انجام قضاوت هایی قابل قبول و پس از تایید کمیته داوران FISav به همراه سایر داوران کشورمان برای قضاوت در مسابقات نیمه نهایی و فینال در لیست داوران این مرحله قرار گرفتند.

حمزه مرادیان و ساحل خراسان زاد به عنوان سرمربی و احسان فسنقری و وحید سنائی به عنوان مربی مسئولیت هدایت تیم های ملی ساواته آقایان و بانوان را در این دوره از مسابقات جهانی بر عهده داشتند.

برچسب ها: مسابقات ساواته ، مسابقات جهانی
خبرهای مرتبط
زهرا حمزه‌لو بر سکوی سوم مسابقات جهانی توسعه مهارت و نوآوری فناوری بریکس ۲۰۲۶
فیلمی از تمرینات تیم ملی وزنه برداری ایران
برگزاری اردو‌های انتخابی تیم‌های دانش‌آموزی برای حضور در مسابقات جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جدال حساس مس شهر بابک و نساجی مازندران
کامبک تماشایی ایران مقابل اردن در بازی‌های آسیایی/ مردان مانولوپولوس در یک‌چهارم نهایی
بخشش حردانی به استقلال کمک می‌کند/ آبی پوشان حداقل امتیاز را در بصره بگیرند
استقلال در جستجوی پایان یک طلسم آسیایی
فهرست پاداش کادر فنی و اجرایی استقلال رسانه‌ای شد+عکس
دیدار تدارکاتی پرسپولیس در مقابل یزدی‌ها
مدافع استقلال به ترکیب اصلی برمی‌گردد؟
عبدی: پرواز بسیار سختی را تجربه کردیم/ ملی‌پوش امید: به همه بازی‌ها مثل فینال نگاه می‌کنیم
ایران و ازبکستان در مسیر توسعه همکاری‌های ورزشی
فیرمینو و عفیف مقابل خط دفاع استقلال؛ آزمون بزرگ آبی‌ها در بصره
آخرین اخبار
تیم ملی والیبال ایران نایب‌قهرمان آسیا شد/ ژاپنی‌ها المپیکی شدند
شمشیربازان ایران آماده نبرد در بازی‌های آسیایی ناگویا
دو مدال برنز نمایندگان ایران در رینگ جهانی ساواته و موفقیت داوران
شادی: برای جلوگیری از حواشی، فعالیت ورزشکاران در فضای مجازی محدود است
عبدی: پرواز بسیار سختی را تجربه کردیم/ ملی‌پوش امید: به همه بازی‌ها مثل فینال نگاه می‌کنیم
دستور اسبقیان برای ارتقای امنیت سواحل و پویایی فدراسیون‌ها
فیرمینو و عفیف مقابل خط دفاع استقلال؛ آزمون بزرگ آبی‌ها در بصره
مدافع استقلال به ترکیب اصلی برمی‌گردد؟
استقلال در جستجوی پایان یک طلسم آسیایی
کره‌جنوبی، برنز آسیا را گرفت
چراغ سبز مجمع فدراسیون به برنامه‌های جدید نجات غریق
میراسماعیلی: به مدال‌آوری جودو در ناگویا امیدواریم/ دنیا مالی جایگاه ورزش ایران را می شناسد
بازی های آسیایی ناگویا؛ دیدار سرپرست کاروان ایران با حسین عبدی
فهرست پاداش کادر فنی و اجرایی استقلال رسانه‌ای شد+عکس
دیدار تدارکاتی پرسپولیس در مقابل یزدی‌ها
ایران و ازبکستان در مسیر توسعه همکاری‌های ورزشی
کامبک تماشایی ایران مقابل اردن در بازی‌های آسیایی/ مردان مانولوپولوس در یک‌چهارم نهایی
بخشش حردانی به استقلال کمک می‌کند/ آبی پوشان حداقل امتیاز را در بصره بگیرند
جدال حساس مس شهر بابک و نساجی مازندران
‌می‌خواستند نوار پیروزی‌های پرسپولیس قطع شود/ مطالبات هاشمیان پرداخت شده است
ساندرلند ۰ - ۲ آرسنال/ یکه تازی توپچی ها ادامه دارد + فیلم
تقابل پرسپولیس با تیم شهید قندی در دیدار دوستانه
برد ارزشمند چادرملو در خانه آبادانی‌ها/ نفت آبادان به قعر جدول سقوط کرد
تاتنهام ۰ - ۰ اورتون/ اسپرز بازهم پیروز نشد
نبرد ایران و ژاپن/ این بار پای المپیک در میان است
لیورپول در خانه متوقف شد/ فولام بالاخره امتیاز کسب کرد
چلسی ۲ - ۲ هال سیتی/ آبی پوشان از شکست در استمفوردبریج گریختند + فیلم
دورتموند ۳ - ۰ پادربورن/ زرد‌ها با نیکو کواچ بر روی مدار پیروزی
ایران به هیات اجرایی انجمن همبستگی ورزش کشورهای اسلامی راه یافت
روح قلعه‌نویی از دستمزد ۹۰ میلیاردی بی‌خبر است